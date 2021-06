„Samozřejmě graduje souboj o zámek, jestli ho nechat městu, nebo nabídnout investorovi. Čím více se blíží samotné referendum, tak obě strany budou maximálně chtít to, aby občany přesvědčily o své verzi,“ přiblížil bzenecký starosta Pavel Čejka s tím, že středeční zasedání tak trvalo od 17.00 do 23.15.

Právě zámku týkalo, jak vystoupení možného investora, tak řada dalších bodů programu zastupitelstva. Jednalo se například o předchozím pořízení posudku radou či o zajištění možnosti financování oprav. „Právě to byl pro nás zásadní bod. Snažíme se totiž doložit to, že by je bylo možné utáhnout i s vlastního rozpočtu města postupnými opravami nebo využitím dotačních titulů,“ uvedl opoziční zastupitel a člen občanské iniciativy Obnova bzeneckého zámku Erik Ebringer s tím, že požadovali po radních, aby pro opravy zjistili i úvěrové možnosti.

Další projednávanou problematikou byla problematika záchrany chodbových kleneb a pasportizace statických porušení zámku. „Tento pro nás dlouho utajovaný posudek už před sedmi lety upozorňoval na to, že klenby musejí být bezodkladně opraveny,“ sdělil Ebringer.

Jak uvedl starosta, klenby jsou narušené a popraskané. „Existuje dřívější znalecký posudek, podle nějž se to mělo opravit. Dají se ale opravovat několika způsoby, levnějšími i dražšími, navíc je to věc památkářů, kteří s k tomu musejí vyjádřit,“ vysvětlil starosta to, proč se do zmíněných oprav nemohlo pustit.

Pro vyhlášení oficiálního referenda bylo zapotřebí zhruba 710 podpisů od bzeneckých oprávněných voličů. Nakonec jich petici podpořilo podle organizátorů více než jedenáct set. Referendum se tak uskuteční 8. a 9. října tohoto roku současně s volbami do poslaneckého sněmovny. Město zámek koupilo v roce 2002 za 12,5 milionu korun. V posledních letech se vedení radnice začalo přiklánět z ekonomických důvodů k možnosti prodeje hlavní zámecké budovy. Iniciativa Obnova bzeneckého zámku chce naopak setrvání zámku v rukou města a také jeho postupné opravy.