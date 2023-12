/VIDEO/Kyjovské náměstí jako by symbolizovalo předěl mezi loňským a letošním rokem. Zatímco v jedné části září bohatá vánoční výzdoba, které korunuje mohutný strom, na druhé straně lidé tančí na hudbu živé kapely a nad nimi se tyčí světelný nápis s všeříkajícím vzkazem: 2024. Koná se zde tradiční kyjovská Guláš párty.

Ve frontě na guláš, který zde na silvestra rozdává zadarmo přímo kyjovský starosta František Lukl, stojí dvě dlouhé řady lidí. Mezi nimi také kamarádky Petra Moravanská a Šárka Medvedíková. Letos přišly na Guláš párty počtvrté. „Nejvíc se nám líbí asi ohňostroj, těšíme se na něj. Jsme rády, že ho letos ponechali, když příští rok už nebude," popisují ženy zvesela.

Kyjovští radní před koncem roku debatovali o tom, v jaké podobě a zda vůbec letos Guláš párty uspořádají, a to vzhledem k tragickým událostem v Praze. „Nakonec jsme se rozhodli, že ji uspořádáme, protože lidé se chtějí setkávat, hovořit nejen o věcech veselých ale třeba i o těch smutných a trošku více se podívat do sebe a do svých životů, do toho jak by příští rok měl vypadat, abychom více táhli za jeden provaz," popisuje starosta.

V šest hodin lidé sledovali na náměstí ohňostroj. „Řekli jsme ale, že bude poslední v této podobě. Pro příští rok nachystáme třeba dronovou show bez zvukových efektů. Možná pozměníme i podobu samotné Guláš párty, aby zde bylo více věcí pro děti, například divadlo. Guláš ale určitě zase bude, chceme, aby byla akce šitá na míru nejen lidem z Kyjova, ale i z okolí, protože se sem sjíždí návštěvníci z celého regionu," zamýšlí se starosta.

Guláš na silvestra odpoledne na kyjovském náměstí rozdává od přelomu milénia. Připraveno je pět stovek porcí hovězího a tři stovky zvěřinového. Následně zde pracovníci stánku v čele se starostou rozdávají i koláče. Jídlo je zdarma, připravena je na stánku kasička na dobrovolné příspěvky. Výtěžek letos nepoputuje na dětské oddělení kyjovské nemocnice jako vždy, ale do fondu Karlovy univerzity.

Plánovaný program skončil v šest hodin ohňostrojem. Poté se lidé na náměstí pobaví na venkovní diskotéce. „Každý rok tady lidé zůstávají až do půlnoci i déle a jak se říká, řádí," popisuje jeden z kyjovských návštěvníků Zdeněk Králík.