„Pokud vkládáte témata politická a s tím spojené problémy, dotýká se to mnohých. Někteří souhlasí, někteří jsou proti, někteří se pouští do debaty a přestanou-li mít argumenty, začnou o osobních věcech autora,“ řekl Ondruš Deníku. A doplnil: „Hlavně nějak druhého urazit či napadnout. To jsou diskutéři z nenávisti, neznalosti a závisti. Mnohdy se k nim přidávají další jen kvůli tomu, že se mohou anonymně vybít.“