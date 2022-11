Po dvou volebních obdobích v opozici se lidé ze sdružení Hasiči Strážnici stali součástí koalice, ve které je zastupuje první místostarosta a další dva radní. „Voliči rozdali karty tak, že jsme obdrželi v podstatě nejvíc preferenčních hlasů. Příjemně nás překvapil výsledek, po jehož zveřejnění nám gratulovali jak občané, tak také kolegové z hasičských sdružení. S těmi jsme v kontaktu a vzájemně se sledujeme, jak se komu daří a co se snaží dělat pro svou obec,“ uvedl nový strážnický místostarosta Michal Vajčner. Ten je lídrem kandidátky, kde podle jeho slov jsou s místním sborem dobrovolných hasičů spjatí všichni jejich kandidáti.

Připomněl, že v zastupitelstvu se snaží o prosazování konkrétních programových bodů. Ty se přitom týkaly nejprve na první pohled nehasičských témat. Například zákazu podomního prodeje či rozšiřujícího se kamerového systému. Do nového volebního období pak prosazují nejen navýšení počtu kamer, ale také třeba zavedení elektronické docházky na městském úřadu nebo vybavení radničních aut systémy sledování přes GPS. „Když jsme kandidovali poprvé, tak jsme dostali jeden mandát, pak dva, nyní čtyři. Po celou dobu jsme se snažili prosazovat pro vedení města styl s konkrétními prioritami. Snažili jsme se vyhnout obecným formulacím,“ řekl Vajčner, který je neuvolněným místostarostou. Pod gesci tamních Hasičů nyní spadá například městská policie.

Strážnický rodák a bývalý poslanec Radek Holomčík vidí za úspěchem Hasičů řadu aspektů. Mezi nimi připomněl jejich dlouholetou tradici, dlouhodobou aktivitu směrem k mládeži, renomé, které souvisí s jejich výjezdy k zásahům i pomocí zraněným. „Když odhlédnu od folkloristů, tak jde ve městě asi o nejvýznamnější spolek, který se věnuje i dětem a pořádání kulturních akcí. Ve vedení mají kvalitní a známé osobnosti, které lidi znají. Navíc se ve zdejší komunální politice projevovali vůči bývalému vedení nejvíce kriticky,“ upozornil Holomčík, bývalý zastupitel uskupení Strážnice srdcem s podporou Pirátů.

V posledních komunálních volbách ale nekandidoval. Jak doplnil, hasiči si získali i jeho sympatie, a to především postojem proti prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů prostřednictvím dražby. Místo ní podporovali losování. „Velmi mi imponovalo, že vnímají potřebu sociální citlivosti, kdy nepodporovali prodej těm nejbohatším,“ podotkl Holomčík.

Přidala se mladší generace

Hasiči ze Strážnice se do užšího vedení radnice dostali letos poprvé. Jejich kolegové z tříapůltisícových Svatobořic-Mistřína mají v tomto ohledu už letité zkušenosti. Sdružení kolem úspěšné hasičské zbrojnice v Mistříně ověnčené několika tituly republikových šampionů v hasičském sportu letos posílilo v zastupitelstvu. V minulých dvou volebních obdobích tamní Hasiči – volba pro obec získali tři mandáty, nyní jich mají už pět. Z jejich kandidátky už vzešli dva místostarostové. Oproti strážnickým kolegům se jejich kandidátka více otevřela i mimo sbor dobrovolných hasičů. To dokládá i osobnost lídra Adama Pavla Špačka, který je zdravotnickým záchranářem. „Asi polovina kandidátky jsou členové sdružení dobrovolných hasičů, druhou polovinu tvoří jejich aktivní podporovatelé. Společně jsme do toho šlápli se snahou naši obec posunout. Přidala se naše mladší generace a vše funguje,“ řekl místostarosta a lídr hasičské kandidátky Špaček.

Dlouhodobě se daří oslovovat voliče také hasičům v téměř stejně lidnatém Rohatci. Tamní sdružení Hasiči lidem posílili oproti posledním volbám o jeden mandát, nyní tak mají tři zastupitele. V minulosti dokonce z jejich řad vzešel i tamní místostarosta. Jednu zastupitelku mají hasiči u sousedů, kde získalo jeden mandát SDH Ratíškovice.

Kromě konkrétní místní situace může úspěchům hasičských uskupení nahrávat ještě jedna významná okolnost. „U menších, a dokonce i někdy i větších měst, se projevuje fenomén ústupu od stranických kandidátek s tím, že významnější strany postupně odcházejí z komunální sféry,“ upozornil zástupce vedoucího katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček. A skutečně. Ve všech čtyřech zmíněných obcích se stranická nabídka pro komunální volby výrazně zúžila, a to především na levé straně polického spektra.

To, že kandidují zájmové sdružení, jako jsou hasiči, sportovci či myslivci, bývá podle politologa, poměrně běžné v malých obcích. „Problém je, že reprezentují relativně úzký zájem. Otázkou je, jak moc je v dané obci reflektován jako podstatný. To se může promítnout do hlasování. Významnou roli pak může hrát ale ještě fakt, že v malých obcích bývá menší počet kandidátek,“ dodal Kopeček.

Uskupení Hasiči v zastupitelstvech měst a větších obcí v hodonínském okrese (nad 3 tisíce obyvatel)



* Hasiči Strážnici: místostarosta, 2 radní, 4 zastupitelé

* SDH Ratíškovice: 1 zastupitelka

* Hasiči – volba pro obec (Svatobořice-Mistřín): místostarosta, 5 zastupitelů

* Hasiči lidem (Rohatec): 3 zastupitelé