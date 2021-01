Zimní stadion Václava Nedomanského v Hodoníně jako očkovací centrum proti koronaviru. Tuto možnost prověřoval přímo na místě v pátek odpoledne jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Hejtman Jan Grolich v útrobách hodonínského zimního stadionu. | Foto: Deník / Petr Turek

„Ještě to musíme vyhodnotit s našimi pracovníky, kteří to mají na starosti. Není to jenom na hejtmanovi. Myslím si, že to tady splňuje všechny požadavky. Vzhledem k tomu, že je to opravdu velký volný prostor s velkým vchodem i východem, tak je to naprosto ideální,“ řekl po prohlídce Grolich.