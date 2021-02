Hejtmani se v neděli domluvili na jednotném postupu, požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na dva týdny. „Není to o tom, že bychom jim přinášeli nouzový stav podle jejich představ a na zlatém podnose. Vládě dáváme čtrnáct dnů za několika podmínek. Pro mě je prioritou, aby se děti mohly vrátit od března do škol. Plán je, aby od prvního března nastoupili do škol maturanti a žáci devátých tříd, postupně pak i další ročník, především první stupeň,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Vláda v návaznosti na to nouzový stav vyhlásila, platit bude od pondělí. Pro Jihomoravany se proto od pondělí stran protikoronavirových opatření v podstatě nic nezmění. Jedinou novinkou bude ukončení omezení úředních hodin pro veřejnost na úřadech. „Úřední hodiny magistrátu zůstávají prozatím nezměněné, tedy jsou v pondělí a ve středu od osmi do třinácti. Nicméně existují výjimky pro některá pracoviště, kde klienty odbavujeme od pondělí do pátku. Jde například o vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů a další. Pokud se budou úřední hodiny měnit, budeme o tom informovat," řekl v neděli Brněnskému deníku Rovnost mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Prodloužení nouzového stavu

Vzhledem k tomu, že až do neděle panovala mezi lidmi nejistota, zda hejtmani požádají o nový nouzový stav nebo od pondělí tento stav již platit nebude, v mnoha podnicích a institucích začali zvažovat otevření. „Chci rozhodně otevřít a v okamžiku, kdy to bude možné, tak to taky udělám. Jsem připravená reagovat okamžitě, lidi už mě bombardují a ptají se," řekla třeba Petra Prokešová z Němčiček na Břeclavsku.

Vzhledem k přetrvávající nejistotě ale většina institucí i podnikatelů otevření okamžitě v pondělí patnáctého února neplánovala. „V pondělí určitě neotevřeme," řekla již v sobotu mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková.

Část podnikatelů, ať už kadeřníků či restauratérů neplánovala v pondělí otevřít, ani kdyby jim to opatření umožnila. Shodují se, že riziko šíření nákazy je příliš vysoké. „Raději teď ještě čtrnáct dní vydržet a poté mít už otevřeno nastálo. I kdybych mohl, tak hned v pondělí neotevřu. Nejen, že nemám nic připravené, ale riziko, že bych otevřel a hned zase zavřel, je příliš vysoké. Za to mi to nestojí,” okomentoval například majitel hustopečského Barber Shopu Gallant Ladislav Kadlec.

Jasno měli již před rozhodnutím vlády také ve valtickém Národním vinařském centru. „V současné době vyčkáváme, ale vzhledem k tomu, že jedeme v režimu restaurace, tak nejspíše neotevřeme, protože to riziko by bylo příliš veliké. I když se naší zákazníci už velmi těší, až je znovu přivítáme. Nyní nám funguje pouze prodej přes eshop. Soutěže vín jsou také odloženy až na duben a červen,” nechal se slyšet hlavní sommelier centra Marek Babisz.

Pouze výdej přes okénko bude bez ohledu na rozhodnutí vlády fungovat v restauraci Albero, kterou ve Valticích provozuje Milan Hoštický. „Opravdu sami nevíme, co bude, v každém případě budeme vyčkávat, co přinese pondělí. Ale určitě pojedeme v pondělí ještě tak jako v nouzovém režimu. Takže přes okýnko. Co se budoucnosti týče, máme jen trošku obavy, aby si, až se vše vrátí do starých kolejí, k nám lidé našli cestu zpět. A když se vrátím k otevření, tak opravdu budeme čekat až na oficiální povolení od vlády. Nadále platí, že budeme respektovat doposud vydané nařízení,” sdělil v neděli Hoštický.

Hejtmani mimo jiné po vládě chtějí, aby čtrnáct získaných dní nouzového stavu využila k přípravě přesně definované podmínky, za kterých se provoz podniků bude postupně moct vrátit do normálu. „Pravidelně se budeme každý týden potkávat s vládou, budeme tato opatření vyhodnocovat. Shodli jsme se s hejtmany na tom, že největším rizikem je obsazenost lůžek na jednotkách intenzivní péče, které jsou přeplněné. Postupně budeme vyhodnocovat, jestli je možné a za jakých podmínek otevřít malé obchody, drobné služby, venkovní sport a případě kulturu,“ poznamenal hejtman Jan Grolich.

Pro to, aby se zařadil mezi hejtmany, kteří požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu, se už v pátek vyslovil i jihomoravský krizový štáb. Hejtman Grolich tvrdí, že podíl na jeho rozhodnutí měla situace v nemocnicích a epidemická situace na jihu Moravy. Podle něj jí zhoršují nové mutace koronaviru. „Podle Fakultní nemocnice Brno podíl britské mutace na pozitivních testech jimi vyhodnocovaných za první únorový týden činil 48 procent. V nemocnicích na území Jihomoravského kraje jsou vytížena lůžka s intenzívní péčí do té míry, že zbývají volná místa pouze v řádu jednotek," zmínil mimo jiné Grolich v dopise adresovaném předsedovi vlády.