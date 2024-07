Petr Turek dnes 16:03

/FOTO, VIDEO/ Kukuřičné pole v Žádovicích u Kyjova se letos poprvé proměnilo v unikátní bludiště Kukuřičáků. Ta jsou přitom v České republice jen na dvanácti místech, z toho na jižní Moravě jen na dvou. V hodonínském okresu je jediné, to v Žádovicích. Kukuřicový labyrint nabízí zábavu pro malé i velké, a to v červenci a v srpnu už od devíti hodin ráno do osmi večer.