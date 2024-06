Do Hodonína přijede historická lokomotiva. Připomene Masaryka, vyrazí do okolí

/CENÍK/ Na atraktivní zážitek se mohou těšit příznivci železnice na Hodonínsku. V sobotu pojedou po kolejích parní vlaky. A to jak mezi Břeclaví a Hodonínem, tak i na trati do Strážnice nebo do Čejče. Historické soupravy se zapojí do oslav stého výročí od návštěvy zdejšího rodáka a prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Hodoníně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Parní lokomotiva Skaličák vezoucí historické vozy, takzvané Rybáky. | Foto: Milan Vojtek se svolením ČD