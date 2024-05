Svátek, historická lokomotiva z roku 1956 pojede mezi Kyjovem a Bzencem

/FOTO/ Stočtyřicáté narozeniny trati mezi Kyjovem a Bzencem mohou přijít oslavit cestující nebo příznivci železnice. Buď nastoupí přímo do soupravy s historickou lokomotivou, a to i ve Vracově, nebo se na její průjezd mohou jen podívat. Budou k tomu mít řadu možností. Do Bzence totiž pojede během dne hned třikrát.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Železniční víkend na Kyjovsku a Veselsku. Tahákem je parní lokomotiva EP1000, která je majetkem Národního technického muzea. Po delší době se vrací na Moravu. | Foto: Martin Švancar