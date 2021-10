„Je od začátku krmeno tím, co dáme rodičům. Ti ho oba následně krmí, a to i teď, když už mládě opustilo hnízdní dutinu,“ přiblížil v úterý zootechnik Jiří Ingr s tím, že mladého zoborožce krmí především živočišnou stravou.

Ve zmíněné dutině trávilo ptáče se svou matkou zhruba první sto dnů života. V polovině minulého měsíci dutinu poprvé opustilo. „Od té doby jej mohou návštěvníci vidět ve voliéře ve společnosti obou rodičů,“ upozornil zootechnik.

Mládě podle něj vypadá velmi vitálně a zdravě. „Zoborožci v přírodě hnízdí nejčastěji v dutinách stromů. Samice obvykle snáší jedno až tři vejce a odchov v přírodě i lidské péči má zajímavý průběh. Jakmile samice snese vejce na hnízdo, zasedne na ně a zazdí za sebou otvor zevnitř. Ponechá jen úzkou skulinu, kterou dovnitř proudí vzduch a skrze niž jí do hnízda samec podává potravu,“ přiblížila dění uvnitř stromu mluvčí zoo Marie Blahová.

Když se mládě již dostatečně osamostatní, tak samice rozbije zazděný otvor. „Dutinu i s mládětem opouští,“ podotkla mluvčí.

S chovem zoborožců, jejichž původním domovem je Afrika, začali v Hodoníně v roce 2012. Tehdy do zoo doputovali první jedinci. „Letošní mládě máme v plánu do konce tohoto roku přemístit do jiného chovatelského zařízení. A v případě, že to bude samice, bude převezena do Zoo Liberec, kde o něj projevili zájem,“ nastínil Ingr.

Jak doplnila mluvčí, letos jde v hodonínské zoo už o třetí úspěšný prvoodchov. „V květnu se podařilo odchovat arassariho hnědouchého a o měsíc později dva jedince nandua pampového,“ připomněla Blahová odchovy tukanovitého ptáka a velkého nelétavého opeřence podobného pštrosu.