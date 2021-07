Z hodonínské zoo o tom informovali v pátek odpoledne. Na svět přišla v tamní líhni. „K odebrání vajíček rodičům jsme se rozhodli po zkušenostech z předchozích pokusů o odchov tohoto druhu, protože v předchozích letech se nepodařilo rodičovskému páru vejce vysedět,“ přiblížil zootechnik Jiří Ingr.

Tentokrát přežili dva jedinci. „Během slunečných dnů je chovatelé umísťují do malého venkovního výběhu, kde tráví svůj čas a volně se pochybují. Vydávají při tom charakteristické pískavé zvuky,“ informovala v pátek odpoledne mluvčí zoo Marie Blahová.

Na noc se malí nanduové stěhují do bezpečného zázemí. „Máme v plánu je postupně spojit s rodiči, což je pro jejich vývoj a další chov důležité. Nejprve přes bariéru, aby navázali vizuální kontakt, a poté se pokusíme spojit je ve venkovním společném výběhu,“ uvedl zootechnik. Do budoucna však tato mláďata v Hodoníně nezůstanou a půjdou do jiných zahrad. „Tam budou zařazeni do nepříbuzných skupin,“ podotkl Ingr.

Otec mláďat přicestoval do hodonínské zoo v roce 2018, matka o rok později. „V roce 2019 se tomuto páru vylíhla čtyři mláďata, ani jedno z nich ale nakonec nepřežilo. Ve velkém výběhu, který dospělí nanduové sdílí společně s lamami alpakami, je ještě druhá samice,“ připomněla mluvčí.

Mláďata nandua pampového se v Hodoníně vylíhla jen pár hodin před tornádem.

Původní domovinou tohoto velkého ptáka je, jak už prozrazuje jeho druhé jméno, Jižní Amerika.