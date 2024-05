/FOTO/ Už zdaleka byla předposlední květnovou sobotu slyšet střelba z návsí ve Vřesovicích. Dokonce hlaveň pušky mířila i k nebesům, jakoby tudy právě prolétalo v nižší rychlosti letadlo. Na dostřel od ozbrojených vojáků stálo velké lákadlo, československý obrněný automobil zvaný Želva.

Historie Slovácka ožila. Ve Vřesovicích vzpomněli na Eckera | Video: Deník/Petr Turek

V okolí této Želvy se téměř prohýbaly stoly, na kterých se však nenabízí koláče, ale před očima leží starší granáty, pušky i pistole. Spojení se tady nenavazuje mobilem, ale telefonující se vrací do éry sluchátek. A kousek opodál je červenobílá páska. A také cedule s nápisem: „Česká bitevní čára! Překročení přísně zakázáno.“

Veterána Leo Eckera zlomila rodinná tragédie, Vřesovice mu teď věnovaly expozici

Návštěvník se tak uprostřed Vřesovic najednou vrací o více než sto let zpátky, do doby kdy se utvářelo právě se rodící Československo. Dobové tábory a dynamických ukázky výcviku československého vojska jsou součástí vzpomínky na zdejšího rodáka Leo Eckera, od jehož smrti uplynulo před několika dny devadesát let. A také na dalších pětadvacet vojáků Slovácké brigády z Vřesovic. A je to právě Ecker, komu se právě otevírá nová expozice v Památníku Oldřicha Pechala na vřesovickém obecním úřadu.