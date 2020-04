Na letošní Soutěžní festival foklorních souborů v Dambořicích na Hodonínsku se donedávna připravovala i místní skupina Salajka. Výsledek práce měla předvést začátkem července. „Už třetí týden se ale vůbec nescházíme,“ popsal důsledek opatření proti koronaviru vedoucí souboru Vilém Trumpeš, který je zároveň ředitelem přehlídky. Ta se navíc kvůli nákaze vůbec neuskuteční.

Najít jiný termín podle něj není problém, i když to bude nejdříve příští rok. Lituje však ztraceného času na přípravu. „Na akci se nahlašovali účastníci v lednu. Svá vystoupení si měli právě v tuto dobu nacvičovat, ale místo toho nemohou dělat vůbec nic,“ postěžoval si Trumpeš.

Na dambořickém festivalu měl vystoupit třeba folklorista Antonín Vrba. „Je mi to líto, ale chápu to. Bude to ještě dlouhý boj,“ konstatoval.

Zkrátka přijdou i fanoušci Davida Kollera či Bena Cristovaa, kteří plánovali navštívit ve druhé polovině května první ročník festivalu Kollerfest v kempu Vranovská pláž. Pořadatelé akci odložili na příští rok. Chystala se na ni třeba Dita Henclová. „Těšili jsme se, tak se budeme těšit o rok déle. Peníze za ubytování mi vrátili v plné výši,“ uvedla.

Kdy přesně si lidé na festivalu Kollerovu hudbu užijí, dosud není jasné. „Přesné datum aktuálně řešíme. Zakoupené lístky zůstávají v platnosti,“ informovala za pořadatele Martina Jablanovská.

Na uzavření hranic pak doplatily třeba Dny partnerských měst ve Znojmě. „Zrušili jsme je. Je to mezinárodní akce s účastí zástupců měst z Německa, Rakouska nebo Itálie,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková. Zejména Itálie nyní patří k nejvíce zasaženým evropským zemím koronavirem.

Obvyklé tisícihlavé davy letos v polovině dubna nezamíří na tradiční akci Veveří Eichhorn 1945. Jde o rekonstrukci jedné z bitev druhé světové války. „Situace je nejistá a samozřejmě bude vše záviset na tom, jaká opatření vláda v dalších měsících uvolní. Nyní je v ohrožení i náhradní termín třiadvacátého května. Nechceme ale akci úplně odpískat, máme aktuálně v záloze i podzimní datum,“ uvedl za pořádající spolek Akce Acaballado Ivan Vystrčil.

V Brně lidé letos kvůli nákaze přijdou o tradiční festival nevidomých a slabozrakých Tmavomodrý svět.

Přípravy na jiné akce pokračují. Například koncert legendárního britského zpěváka Stinga v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna začátkem července podle zjištění redakce Deníku Rovnost ohrožený není.

Termíny akcí zkušených v Jihomoravském kraji kvůli koronaviru:

18.4. – Veveří Eichhorn 1945 (náhradní termín třiadvacátého května, v záloze je ještě podzimní)

25.4. až 26. 4. – Open House Brno 2020 (pořadatelé pro akci letos oznámí náhradní termín)

1.5. až 2.5. – Dny partnerských měst ve Znojmě

16.5. – Tmavomodrý festivalv Brně

23.5. – Kollerfest v kempu Vranovská pláž (přesunut na květen 2021)

5.6. až 7.6. – Mikulov Gourmet festival

3.7. až 5.7. – Soutěžní festival folklórních souborů v Dambořicích