Současní ředitelé

Marcel Řimák

ředitel Domu kultury v Hodoníně od roku 2011, předtím 19 let ředitel MKS ve Veselí

Otakar Čajka

ředitel Teza Hodonín od roku 2012, v organizaci pracuje od roku 2004

Velké překvapení to bylo i pro Marcela Řimáka, který vede kulturní dům už devátý rok. „V úterý byly rozbory hospodaření, kde jsme jako dům kultury byly v kladných číslech, poděkoval nám starosta i místostarosta. Ve čtvrtek nás garantka pohostila za dobře vykonanou práci a provedení Svatovavřineckých slavností a v pátek už byli nespokojení,“ kroutí nevěřícně hlavou Řimák.

Velmi mu to připomíná situaci z Veselí nad Moravou, kde jej nastupující koalice odvolala po devatenácti letech z postu šéfa Městského kulturního střediska. „Starosta Střecha mi v pátek sdělil, že není spokojený s mou prací s odůvodněním, že je to o špatné komunikaci. Tuto jedinou větu mi řekl před deseti lety i starosta Veselí Kozumplík. Tehdy to byla tragédie, nyní je to fraška,“ myslí si Řimák, s nímž se přesunuly z Veselí do Hodonína i jedinečné festivaly ruských a asijských filmů.

Jediní v republice

Nad zahájeným konkurzem se podivuje i bývalý místostarosta a opoziční zastupitel Vítězslav Krabička. „Naše město je snad jediné v České republice, kde na pozici ředitele není podmínkou vysokoškolské vzdělání. Svádí to pak k tomu, že je to pravděpodobně pro někoho už nachystané,“ uvedl Krabička, který se navíc podivil i nad tím, jak může zastupitelka, byť garantka, svolávat zaměstnance domu kultury bez souhlasu ředitele.

Ta reagovala tím, že jako zástupce samosprávy svolení od ředitele nepotřebuje. „Čtyři dny po oznámení řediteli jsem chtěla důvody objasnit zaměstnancům, aby nevznikaly spekulace. A i to, jak bude vypadat výběrové řízení,“ uvedla radní a garantka Domu kultury Terézia Mlýnková Išková. Podle ní o vyhlášení konkurzů jednali měsíce a v koalici na tom panovala shoda. „Neviděli jsme snahu ředitele, že by kulturák chtěl vést k něčemu novému,“ přiblížila garantka.

O výběrová řízení se má postarat za sto dvacet tisíc korun externí firma. „Byl bych rád, abychom všechno zadali této firmě, kromě jmenování výběrové komise, kdy bych navrhoval, aby komise byla celá rada,“ uvedl na schůzi starosta Libor Střecha. Návrh radní jednomyslně schválili. „Je vhodnější, aby v komisi byli kvůli objektivnosti i odborníci a kvůli průhlednosti i zástupci opozice,“ vyjádřil se pro Deník Pavel Jiříček z Transparency internacional.