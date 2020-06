„Tento projekt zahrnuje široké spektrum aktivit vztahujících se k jednotlivým oblastem života rodin ve městě. Například ve vzdělávání, v kultuře nebo ve sportu,“ uvedli zástupci města. Obdrženou dotaci využijí právě na tento projekt. Mezi úspěšné obce rozdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve zmíněné soutěži na podporu rodin a starých lidí 15,5 milionu korun.

Do letošního ročníku se přihlásilo 82 obcí. „Senioři a rodiny patří mezi zranitelné skupiny, které musíme podporovat a hájit jejich zájmy. Díky této soutěži máme možnost podpořit snahu obcí o vytváření prostředí přátelského rodině a seniorům. Obce jsou totiž lidem nejblíž, přesně vědí, co je trápí a co potřebují,“ řekla ministryně Jana Maláčová.