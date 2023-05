Tato komfortní nízkoenergetická stavba má podle předsedy správní rady společnosti CMC for Group Hanze Kaufmanna nabídnout celkem čtyřiaosmdesát bytů, čtrnáct nebytových prostor a sto devadesát garážových stání. „Očekáváme, že na podzim jsme schopní dostat stavební povolení,“ řekl v rozhovoru pro Deník Kaufmann.

Jak to nyní vypadá na místě?

Dělníci ze země vybírají základy. Byly totiž čtyři až pět metrů pod zemí. A nám tam nemůže zůstat nic jiného než hlína.

Pokud budete mít na podzim stavební povolení, kdy chcete začít se stavbou?

Vše by mělo začít milánskými stěnami kvůli zajištění. Přípravné práce bychom mohli zahájit na našem pozemku už v létě. Do dalších prací bychom se chtěli pustit mezi podzimem a zimou.

Váš komplex nese název Sorina, proč?

V Casinu dělala barmanku Italka, která se jmenovala Sorina. Její jméno inspirovalo tento projekt. Krásné to bylo i v tom, že byla pro Sorinu volná doména. Navíc se sem hodí i z jiného důvodu. Blízko je totiž nákupní středisko Marina. A když se řekne v hodonínské Bažantnici Marina, tak se ví, o jaký se jedná orientační bod. Nyní tady budeme mít Sorinu, tedy ženské jméno, italské jméno a hodí se i k designu budovy.

Jak se vám daří s prodejem bytů?

Kampaň jsme spouštěli postupně. Něco jsme rozprodali mezi akcionáři ve firmě, která je společníkem. Nyní máme rozjednané asi čtyři další obchody. Prodeje jdou zatím vlažně, ale víme, že je to kvůli situaci s bankami, s vysokými úrokovými sazbami a podobně. Abychom situaci nějak nakopli a zpřístupnili možnost pořídit si vlastní nemovitost, přišli jsme s vlastním programem financování, kdy jsme lidem schopni až na dvacet let nabídnout splátkový prodej nemovitosti. Nejsme si vědomi, že by to tady někde developer dělal.

