Přitom radní na posledním jednání jednohlasně doporučili zastupitelům výkup parcely a domu u Černého mostu jako strategického pozemku. Od blízkých lázní ho odděluje silnice druhé třídy. „Pozemek s domem je užíván v jednom funkčním celku s dalšími pozemky ve vlastnictví města a Hodonín má zájem scelit tyto pozemky,“ sdělil mluvčí radnice Josef Horníček.

Dodal, že zatím plány pro využití nemovitosti nejsou.

To se příliš nelíbí bývalému místostarostovi a nyní opozičnímu zastupiteli Vítězslavu Krabičkovi. „Otázkou je, jak se využije budova. Pokud to nevíme, tak je zbytečné ji vykupovat. Navíc šest milionů je poměrně vysoká částka,“ uvedl zastupitel.

Jako trochu přestřelenou hodnotí nabízenou sumu i ekonomický odbor radnice. V podkladech radním navrhuje udělat vlastní znalecký posudek a s tím jít do vyjednávání.

Se znaleckým posudkem na šest milionů totiž přišel jen majitel nemovitosti. „O případném odkupu uvedených nemovitostí však mohou rozhodnout jen zastupitelé města. Předpokládáme, že tento návrh bude předložen na jednání zastupitelstva v září,“ dodal Horníček.

Koupit dům městu dům i parcelou doporučil radním i jednatel městských lázní Milan Sýkora. „Také ze strategického hlediska, z pohledu lázní, se jedná o velmi vhodnou nemovitost, kterou by šlo dobře zakomponovat do lázeňského areálu, kde by našla své uplatnění,“ uvedl pro radní jednatel lázní.

Těm už letos na jaře kvůli dopadům koronavirových opatření město půjčilo bezúročně patnáct milionů korun. Nedávno si však pořídily bývalou prodejnu potravin, která se v sousední ulici zavřela na konci února.