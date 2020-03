Právě před nimi totiž přiblížila nedávný zážitek, kdy chtěla navštívit rodinou hrobku s manželem na invalidním vozíku. „Ten na asfaltové cestě na starém hřbitově najel do díry v chodníku, takže manžel vypadl. Způsobil si odřeniny na kolenou a pohmožděniny zápěstí a jiných částí těla. Pád byl velmi nepříjemný jak pro něj, tak pro nás. Dostat jej zpátky do vozíku bych sama bez syna určitě nezvládla,“ popsala událost Pastyříková.

Staří lidé, kteří podle ní převážně na hřbitov chodí, si navíc nemají vzhledem ke stavu starých laviček ani kde odpočinout. „Chtěla bych vědět, kdy s tím bude město něco dělat?“ zeptala se.

Odpovědi se ale hned nedočkala. „Pokud to, co paní říkala, byla opravdu pravda. Myslím si, že byla, protože na to nikdo nebyl schopen reagovat, tak se stydím za přístup města, že se jí ani neomluvíme,“ posteskl si opoziční zastupitel Rostislav Blata.

Jenže cesty po hřbitově trápí mnoho dalších. Návštěvníci v pondělí oslovení Hodonínským deníkem Rovnost se shodují na tom, že mezi nejhorší úseky patří ty v blízkosti hřbitovní zdi po levé straně od památkově chráněné vstupní brány. „Jsou tam dokonce vystouplé kořeny, takže tady není jednoduché projíždět s kočárkem. Přivítala bych opravu,“ svěřila se Gabriela Miklíková.

Podle mluvčího radnice Josefa Horníčka město v posledních třech letech investovalo do hřbitova 37 milionů korun. „Letos plánujeme připravit projektovou dokumentaci pro revitalizaci celé staré části hřbitova včetně úpravy staré vsypové loučky a opravy zdí. Rozvojový plán počítá s obnovou staré části hřbitova za přibližně tři miliony korun do roku 2023,“ uvedl mluvčí.

Připomněl, že město loni nechalo položit nové chodníky v centrální části hřbitova za přibližně 1,5 milionu korun a na pět milionů korun vyšlo technické zázemí pro správu hřbitova. „Komplexní rekonstrukcí ještě před tím prošla správní budova a spojovací chodby mezi ní a smuteční obřadní síní,“ dodal Horníček.

Památkově chráněný novogotický hřbitov s dominantní vstupní bránou a kaplí vznikl u cesty na Rohatec na přelomu devatenáctého a dvacátého století.