Po více než dvou a půl letech má Hodonín opět tři místostarosty. I když tentokrát dva neuvolněné. Novým místostarostou zvolili zastupitelé na posledním jednání radního Ondřeje Fialíka. Ten byl dvojkou Hnutí Pro Hodonín, které zvítězilo v komunálních volbách v říjnu 2018.

Nový místostarosta Hodonína Ondřej Fialík na ustavujícím zastupitelstvu. | Foto: Deník/Petr Turek

K rozšíření počtu místostarostů vedly vedení radnice okolnosti související se zdravotním stavem prvního místostarosty Ladislava Ambrozka, který prodělal náročnou operaci zhoubného nádoru a pokračuje v léčbě. „O rozšíření týmu jsme debatovali už déle, možná dva měsíce, kdy bylo jasné, že můj návrat do plné kondice nebude úplně rychlý. Všichni jsme pociťovali, že není všechno zvládané tak, jak by bylo potřeba. Chyběla i moje osobní účast na některých schůzkách. Když jsem zjistil, že budu mít ještě další půlroční chemoterapii, ježdění na kontroly do Brna, možná i do Prahy, tak jsme se dohodli, že je už nutné posílení týmu,“ přiblížil Ladislav Ambrozek, místostarosta a lídr druhého nejsilnějšího koaličního partnera Pozitivně pro Hodonín. Za sdružení se do zastupitelstva dostala pětice lidoveckých kandidátů.