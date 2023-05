„Nelíbí se nám to. Zdejší pošta je spádová nejen pro celou Bažantnici, ale chodí sem také ze sídliště u Mariny a také lidi, kteří bydlí na Nových kasárnách. Navíc tady žije spousta penzistů. A také je to od nás daleko na hlavní poštu, kde se už teď tvoří fronty, a to ještě nejsou pobočky zrušené,“ upozornila v pátek odpoledne před bažantnickou poštou Helena Smičková s tím, že by byla velice ráda, pokud se podaří zdejší provozovnu nějakým způsobem udržet.

Kritičtější byl před pobočkou Pavol Čech, který si právě přijel na kole pro balíček. Jak říká, poštu v ulici Petra Jilemnického využívá každý týden, často i víckrát.

„Kdo vymyslel rušení pošt, a aby pak celý Hodonín chodil na jednu, ten se asi udeřil do hlavy. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat na hlavní poště, když tam dorazí lidé také z ostatních poboček, přitom i tady na naší musím leckdy čekat ve frontě. Hlavně v pondělí dopoledne se tady najednou sejde i deset až patnáct lidí. Zdejší pobočka je opravdu hojně navštěvovaná, navíc má ze dvou stran bezbariérový vstup,“ ukázal Čech před budovu, kde pošta slouží lidem už od roku 1959.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Pokud Česká pošta ze svého radikálního řezu neustoupí, zůstává Hodonínským k dispozici vedle hlavní provozovny zatím jen poměrně mlhavá představa pošty Partner Plus. „Pošta své závěry nezměnila, stále platí, že k 30. červnu mají v Hodoníně skončit tři pobočky. Nedávno jsme obdrželi od pošty dopis, který šel i na jiné obce, že v současné době se pošta snaží upravit parametry programu Partner Plus tak, aby byl přívětivější pro obce. V dopise se ale také píše, že zatím prý žádná úprava nebyla přijata, a tak nelze sdělit žádné parametry,“ oznámil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Hodonínu má ale podle škrtových plánu zůstat jen hlavní pošta ve Velkomoravské ulici. „Nejen obyvatele našeho města doslova pobouřil postup vlády, zejména ministerstva vnitra, ohledně rušení poštovních úřadů. Už dnes na hlavní poště nezaparkujete, zastávka městské hromadné dopravy je až na Národní třídě. Chodím na hlavní poštu skoro každý den a už teď se před rezervovacím zařízením tvoří fronty až na schody,“ řekl nejstarší hodonínský zastupitel a advokát Jan Navrátil, který na posledním jednání navrhl právě zařazení bodu týkajících se poboček České pošty do programu městského zastupitelstva.

Také lídr nejsilnější opoziční strany Vítězslav Krabička a bývalý místostarosta upozornil na to, že pro Hodonín s cirka čtyřiadvaceti tisíci obyvatel bude jedna pošta velmi nedostatečná.

„Jestliže se vedení nepodaří přesvědčit zástupce pošty, aby našli nějaké reálné řešení, zejména s pobočkou v Bažantnici, tak bychom jako zastupitelé měli přijat nějaké rozumné řešení tak, aby tam byla služba zachována. Jsem nakloněn i tomu projektu pošta Partner plus. Jedno pozitivum to má, tamní pošta je v nebytových prostorách městské budovy, to znamená, že by nám teoreticky odpadly tyto náklady,“ uvedl Krabička.

Zároveň chtěl, aby zastupitelé znali náklady pro služby poskytované formou Partner Plus, a to co nejdříve, aby o této možnosti mohli ještě v červnu jednat a případně ji zařadili do úpravy rozpočtu tak, aby poštovní služby v Bažantnici k poslednímu červnu nezanikly.

Jenže jak upozornil starosta Libor Střecha, podle původní prezentace od pošty, tak ta od začátku jednání po podpis smlouvy počítá s pěti až sedmi měsíci. To by ale narušilo kontinuitu provozu pobočky. Navíc by pošta nemohla ani poskytnout proškolené zaměstnance, které chce z rušených poboček přemístit na jiná místa v regionu.

„Chtěli jsme alespoň minimálně provoz do konce roku. Ať se na to můžeme případně připravit a zvážit, zda-li je projekt Partner plus pro město zajímavý, nebo půjdeme jinou cestou. Nebylo na toto také slyšeno. Řekli, že 30. června mají poslední otevírací den,“ řekl na posledním zastupitelstvu starosta.

Upozornil také na to, že podle předchozích jednání, by v případě Partner Plus šly za městem nejen všechny náklady, ale ještě by muselo zaplatit i proškolení zaměstnanců.

Za této situace, jak připomněl i mluvčí radnice, město nečeká se založenými rukama, ale hledá řešení, jak poradit a pomoci zejména starším obyvatelům při zajišťování některých služeb, například s dopravou na hlavní poštu prostřednictvím služby Senior taxi, radami jak zařídit výplatu důchodu na účet a jak platit složenky, jak přijmout nebo odeslat balík.

„Dohodli jsme se se zástupci České pošty, že budeme na všechny rušené pobočky v příštím týdnu distribuovat letáček za město, který bude směřovat na důchodce a zdravotně postižené. Podle statistiky, kterou nám dali a podle úkonů, které se na rušených pobočkách nejvíce objevují, jsme letáček zaměřili jednak na informovanost o tom, jak mohou penzisté změnit výplatu důchodů a složenek. A jak se mohou dopravovat na hlavní poštu nebo na ČSOB, jelikož právě té se týká řada záležitostí, které na poštovních pobočkách lidé vyřizují,“ přiblížila vedoucí hodonínského Odbor sociálních věcí a školství Michaela Klepáčová.

Česká pošta oznámila zrušení tří set poboček po celé České republice včetně tří v Hodoníně poslední březnový den, a to od prvního července. Jako důvody uvedla klesající zájem o její služby a ekonomickou realitu. Hospodářský výsledek skupiny Česká pošta se meziročně zhoršil zhruba o miliardu korun.