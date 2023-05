Ital Giuseppe Scarfò přijíždí do Hodonína pravidelně za rodiči své manželky. Ve městě pak s rodinou většinou stráví několik dní. Když mluví o tom, jak na něj město působí, převažuje chvála.

Město Hodonín na přelomu dubna a května 2023. | Foto: Deník/Lukáš Ivánek

„Hodně se mi líbí, kolik možností v Hodoníně člověk má s malými dětmi: kavárny, dětská centra, zoo… A co mě velmi potěšilo, je spojení regionu se zdejším vínem. To je obdobné jako u nás,“ srovnával mladý Ital.

Deník zjišťoval, jak rodiště prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka vnímají lidé žijící v blízkém okolí nebo ti, co se do něj pravidelně vrací. Výsledkem se stala více než třicítka odpovědí.

Deník se ptal lidí žijících v okolí Hodonína a pravidelných návštěvníků, jak město vnímají a jak na ně působí.Zdroj: Deník/Tomáš MarekPřevažuje mezi nimi spojení s trávením volného času v místech, jako je zoologická zahrada či kino. Opakovaně zaznívala slova o cestách do zdejších obchodů. Například místostarosta Břeclavi Petr Vlasák vzpomněl, jak co by malý s mámou jezdil do Hodonína pro boty. „Měli tam tehdy lepší zboží než v Břeclavi,“ poznamenal.

V reakcích oslovených lidí nechyběly ani zmínky o sportovním zázemí, úřadech a nejslavnějším hodonínském rodákovi, prezidentu Masarykovi. Jakmile se však rozmluvili více, s celkovým rázem města už příliš spokojení nebyli.

„Musím říct, že na mě Hodonín nepůsobil moc dobře. Ve srovnání se Strážnicí a Kyjovem, kam jsem také jezdila, mi Hodonín přišel méně přívětivější. Nedokážu ale říct z jakého důvodu, je to jen pocit," zamýšlela se například Michaela Mrázková.

Kritiku některých sklidily třeba návštěvy vlakového nádraží, na které dlouhodobě skrz prsty pohlíží i místní. Když Hodonínští v anketě Deníku před časem vybírali místo s nejhorší pověstí, s výrazným odstupem vyhrálo právě nádraží a jeho blízké okolí. Lidem vadila zejména přítomnost obyvatel z okraje společnosti a popíjení alkoholu.

Podle Zdeňka Šmýda z Turistické asociace Slovácko jsou výsledky ankety převážně pozitivní. „Je to lichotivé a víceméně to odpovídá průzkumu, který jsme v minulosti dělali v souvislosti s cestovním ruchem. Lidé do Hodonína jezdí na jednorázovou kratší návštěvu, třeba do zoo. Více času ale tráví jinde, například v okolních vinařských obcích,“ sdělil Šmýd Deníku.

Místostarostu Hodonína Vojtěch Salajku výsledky ankety potěšily. „Věřím, že většina návštěvníků je spokojených a jsme rádi, když se vracejí. Nabídka je tady široká, snažíme se o kulturní i sportovní vyžití. Velkou roli hrají také lázně. Nikdy ale nebudou spokojení všichni, to je jasné,“ reagoval Salajka.