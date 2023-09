Právě ta je vlastníkem a provozovatelem rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem z hodonínské elektrárny, a to ve městě vytápí šest tisíc domácností. Jak ho doplnila místopředsedkyně Šárka Vinklerová, cílem jejich společnosti je zajistit dlouhodobé dodávky tepla pro tuto lokalitu. „Jsme připravení už v průběhu spolupráce do roku 2030 na programy, které budou přispívat k úsporám, a to nejenom elektřiny a tepla. Chceme zvyšovat velikost dodávek tím, že budeme nabízet těm, kteří dneska nejsou připojeni, podmínky v takovém rozsahu, aby se připojili k centrálnímu zásobování teplem,“ řekla Vinklerová.

Tedy jinými slovy možnost rozšíření odběratelů tepla v Hodoníně. „Jedna z mála výhod našeho města je jistota dodavatele tepla. Na druhé straně je tedy pochopitelné, že je třeba, aby tento dodavatel měl jistotu v odběrateli. Toto memorandum je určitá forma vzájemně podané ruky,“ řekl k podpoře nejstarší hodonínský zastupitel a právník Jan Navrátil.

Další bod spolupráce se zabývá možností vybudovat zařízení na energetické využití odpadu, díky němuž má dojít k snížení skládkovaného odpadu a pak k následnému využití pro dodávky tepla odběratelům na území města. „Nabízí se areál elektrárny. Stávající zařízení stále zhodnocujeme, aby bylo provozuschopné do roku 2030 i dál, ale spěje to k tomu, že tady do budoucna tak velká výroba elektřiny nebude. Areál se tak už teď stává předimenzovaný,“ uvedl ředitel elektráren Poříčí a Hodonín Martin Hrubý. Umístěním zařízení na energetické využití odpadů v areálu hodonínské elektrárny by podle něj tak nevznikla další zátěž pro okolí.

Opoziční zastupitel Vítězslav Krabička v závěru upozornil na problematiku vedení plynovodu ve městě nad zemí. „Máte potrubí, které vede ulicí Žižkova, je nad zemí, a hyzdí to tam okolí. Ptám se tedy, kdy to potrubí bude dáno do země? Můžete se k tomu zavázat do budoucna?“ řekl Krabička.

Jak dodal ředitel elektráren, tento problém se řeší všude stejně. „Samozřejmě jakmile bude někdo ochoten to zaplatit, buď občan v ceně tepla, město ve své dotaci nebo získáním nějaké státní dotace. Vše sledujeme a snažíme se,“ doplnil Hrubý.