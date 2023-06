Nový kruhový objezd se podle původních plánů měl zprovoznit do konce tohoto měsíce. Po pozitivních zprávách ze staveniště silničáři informovali o tom, že se okružní křižovatka otevře zřejmě už v půli června. I tento termín se pravděpodobně ještě zkrátí. „Vše je nachystané pro úterní kontrolní prohlídku za účasti republikové policie i krajského úřadu. Když uznají, že je vše v pořádku, stavba se může dát do předčasného užívají. Provoz by se tady pak mohl spustit ve středu ráno,“ informoval stavbyvedoucí David Horák.