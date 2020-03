Hodonín chce pomoct strádajícím dětem v řeckém táboře pro uprchlíky

Strádajícím dětem v uprchlickém táboře Vial na řeckém ostrově Chios chtějí pomoct v Hodoníně. Právě ve vstupní hale místního kulturního domu se od neděle 8. do úterý 10. března uskuteční materiální sbírka, a to od 15.00 do 18.00.

Obdarované děti v uprchlickém táboře Vial na ostrově Chios. Foto: archiv spolku My je v tom nenecháme | Foto: Deník / Redakce