Zájemci se mohou do desátého listopadu přihlásit obálkovou metodou do této soutěže, díky které si budou moci od města pronajmout nejen suterén, ale také terasu. Záměr počítá s předpokládaným zahájením provozu už v prosinci tohoto roku. Předchozí výběrové řízení totiž v létě neskončilo podle představ, když se v termínu přihlásili pouze jediní zájemci. „Zajímáme se o restauraci od ledna. Čtyři roky je prázdná, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Máme totiž nápady a opravdu šikovného, michelinského kuchaře, který by mohl gastroturistiku v Hodoníně pozdvihnout výš než na obědové menu. Chtěli jsme to rozjet, ale netušila jsem, že by to mohlo být tak složité,“ přiblížila jednatelka firmy Fairytale Event Factory Michaela Röhrlová.

Společnost se totiž přihlásila do letního výběrového řízení, kde nabídla mimo jiné i měsíční nájemné ve výši pěti tisíc sto korun. Zálohy za služby pak představují další náklad ve výši deset tisíc korun. „Byli jsme jediní, kdo se do výběrového řízení přihlásil. Už nám poslali i nájemní smlouvu. Mysleli jsme si totiž, že máme už vyhráno. Pak nám volali, že po termínu se do řízení přihlásil ještě jiný zájemce. Výběrové řízení pak město trušilo,“ nastínila jednatelka firmy.

Do konkurzu se přihlásila se záměrem zážitkové restaurace, která bude poskytovat vícechodové degustační menu světových kuchyní a bude mít potenciál přilákat i zahraniční klientelu, což doplnila několika referencemi na svého šéfkuchaře od kolegů z branže. Druhá, ale potermínová nabídka sázela pak na tradiční českou a moravskou kuchyni.

Radní se tak následně začátkem října jednohlasně rozhodli zrušit první letošní záměr pronájmu restaurace pod radnicí. Na poslední schůzi pak podpořili nové výběrové řízení, v němž je mimo jiné novinkou minimální výše nájemného deset tisíc korun. „Zvýšený nájem nám nevadí, ale spíš nás zarazila nová podmínka se závazkem trojice obědových menu, připadá mi nelogické takto diktovat podmínky provozu. V dnešní době jsou meníčka soupeřením o cenu, ne o kvalitu. Nyní zvažujeme, jestli se přihlásíme do nového výběrového řízení. Určitě to nechceme vzdát, ale ještě to musíme probrat,“ řekla Deníku Röhrlová.

Všichni zájemci mají šanci podat své nabídky do desátého listopadu. Zatím ale na zavřených vstupních dveřích do radniční restaurace případný návštěvník najde otevírací dobu posledního předcovidového provozovatele. Od té doby prostory slouží zejména jako zázemí domu kultury při pořádání akcí na náměstí. Jak připomněl mluvčí radnice, město zároveň investovalo do odvlhčení restaurace, jejíž prostory ožily například loni při výstavě brněnského vědeckého centra zaměřené na pokusy a interaktivní exponáty. Podle radnicí zveřejněného záměru pronajme v případě více než jednoho uchazeče obálkovou metodou prostory nejvyšší nabídce.

Radniční restaurace má v Hodoníně dlouhou tradici, jak připomněl znalec hodonínské historie Antonín Kučera, nesla různé názvy jako sklep, pohostinství nebo restaurace. Mimo jiné si ji oblíbil i světoznámý malíř Joža Uprka. „Radniční restaurace byla oblíbeným místem, kam byly svolávány všelijaké schůze, a odehrála se zde i řada významných střetů ovlivňujících pozdější život, a to nejen v Hodoníně,“ přiblížil Kučera.

Sám zdejší atmosféru zažil naposled před pěti lety, kdy se tady setkal na srazu ze školy s více než stovkou bývalých spolužáků. „Radniční patřila v Hodoníně mezi jednu ze zavedených lepších restaurací, která měla velké sály i salonky, takže se taky konaly i burzy odznaků či schůze Klubu přátel Slovanu Hodonín. V sedmdesátých letech se tam v pátek i v sobotu tancovalo,“ připomněl s tím, že tady měl v minulosti spolkovou místnost například zpěvácký spolek Hlahol a při generální stávce roku 1920 zde byl i sklad zbraní.

