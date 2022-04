Jenže do této restaurace na hlavním náměstí okresního města si lidé už řadu měsíců na oběd či večeři nezajdou. Situace se zřejmě nezlepší ani s přicházející letní turistickou sezonou. Městští radní totiž v uplynulém týdnu schválili výpůjčku suterénu radnice domu kultury, který plánuje využít prostory jako zázemí pro účinkující a spolupořadatele. „Takže už v květnu by takto měly začít fungovat, kdy první akcí by měl být gastrofestival. Stále ale platí cíl, že by prostory suterénu měly sloužit pro restauraci. Ta by se tam měla vrátit, současná doba ale není pro pohostinství zrovna příznivá, tak se využívá aspoň takto,“ řekl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.