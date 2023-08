To je dobrá otázka. Odpovím na ni velice jednoduše. Vrátili jsme se ke starému modelu, který se mi velice libí, aby páteční i sobotní program byl zdarma. Jdou totiž na něj peníze z rozpočtu, které jsou občanů města. Zastávám názor, aby si lidé přišli na Svatovavřinecké odpočinout a pobavit se. Ohledně neděle a pondělí se názory různí a přišli se na to sem zeptat i důchodci. Placený vstup je ale z toho důvodu, že jde o vstupné pro chasu, pro Slovácký krúžek. Tyto peníze nejdou do pokladny města, ani Domu kultury , ale Slováckému krúžku, který si z nich platí dechovku, cimbálku, oplocení, výzdobu nebo máju. Nicméně jsme se letos domluvili, že děti budou zdarma a senioři a lázeňští hosté budou mít slevu se vstupným za sedmdesát korun. Bohužel počasí tomu nepřálo. Samozřejmě ale částečně přispíváme i na tyto dny.

Už v minulosti se řešilo to, že by mohly být celé Svatovavřinecké bezplatné, tedy i včetně hodové, krojované části. Někteří návštěvníci tuto otázku probírali i letos. Jak to vypadá se vstupným pro nedělní a pondělí program?

Jsme rádi, že se osvědčila. Lidi tak mohli přímo při občerstvování u stánků sledovat na dálku na LED obrazovce interprety. Další novinkou bylo dětské městečko. To bychom ale v příštím roce chtěli ještě zlepšit. Pozitivní ohlasy máme také na historické ležení, na dravce nebo na historický průvod. Měli jsme také novinku v podobně živého vysílání v radiu po sobotním poledni, které začal pan starosta, pak mluvil Jakub Kornfeil či Víťa Veselý, rodáci se tak vyjadřovali k Svatovavřineckým . Chtěli bychom to udělat i v příštím roce, navíc to propojit s kamerami, takže kromě živého zvukového přenosu bychom chtěli mít i obrazový.

Počasí nám naštěstí přálo. Fakt jsme se modlili, aby počasí vyšlo, na hlavní bloky v pátek i v sobotu v podstatě nepršelo. Na největší taháky, jakými byly No Name, Queenie nebo Fleret, přišlo kolem pěti tisíc lidí, což je velice dobré. Jinak návštěvnost byla velká, velice spokojení byli i trhovci.

Před chvílí jste řešili i přípravu na další větší akci, a tou Svátek vína…

Ano, ale už plánujeme také Svatovavřinecké slavnosti 2024. Takovou pozvánkou na příští rok je to, že máme domluvený Čechomor, Ready Kirken, Olympiky nebo cimbálovou muziku Grajcar. Laťku jsme si letos nastavili, a nechtěli bychom v příštím roce jít pod ní. Samozřejmě nyní máme za dveřmi Svátek vína. Chceme, aby byl takový, jaký býval, je tady vstupné zdarma. Teď řešíme vinaře, občerstvení a co se týká programu, tak kromě zahajovacího historického průvodu a klasického folklorního bloku máme pozvané z partnerského města Holíč i tamní folklorní soubory. Bude se totiž slavit dvacet let od podpisu partnerské smlouvy mezi Hodonínem a Holíčem. Následně se návštěvníci mohou těšit na vystoupení Rangers – Plavci a po nich budou hrát Easy Line.

A kolik tady bude vinařů?

Vždycky to bývá kolem těch deseti, dvanácti stánků. Nejzajímavější je to, že by všichni měli mít burčák. Na ten se nyní lidi asi nejvíc těší.

Když se přesuneme do Kina Svět, jak nyní táhne Barbie?

Měli jsme letní filmové kino v lázních s vybranými pěknými filmy. Když jsme to nyní kalkulovali, tak to vyšlo velice dobře. Samozřejmě návštěvnost by mohla být ještě trochu lepší. Přes léto kamenné kino vždycky poněkud stagnovalo, ale letos opravdu díky vedoucímu a celému kolektivu kina se podařilo sehnat zajímavé filmy. Můžu říct, že za poslední měsíc díky Barbie a filmu Oppenheimer, se kino hodně zvedlo po ekonomické stránce, jsou to hodně navštěvované snímky, na které bývá skoro plno. Jsem na hodonínské kino pyšný, protože jsme v hodnocení na pátém místě kin našeho rozsahu a v republice jsme do desátého místa i při srovnání s multikiny. Hodnocení se týká návštěvnosti, sledovanosti a spokojenosti. Navíc se vedoucí našeho kina stal místopředsedou Asociace provozovatelů kin.

Když se vrátíme do kulturního domu, je tady viditelný stavební ruch. Můžete ho přiblížit? Souvisí i s vaší koncepcí pro nedávné výběrové řízení na ředitele Domu kultury?

Určitě. Když jde člověk do práce, kde má dobré prostředí, tak se mu samozřejmě lépe pracuje. Lidé si zaslouží kulturní prostředí. Chtěl jsem zdravý a jednotný kolektiv, o čemž jsem se přesvědčil při Svatovavřineckých slavnostech. Jsem na něj hrdý, všichni makali a nechali tady hodně sil. Na kulturním domě se nyní dělají úpravy kancelářský prostor, do kterých tady desítky let nebylo šáhnuté. Byl tady starý nábytek i vedení elektřiny a nedůstojné toalety. Domluvili jsme se s vedením města na tom, že bychom tuto rekonstrukci mohli udělat. Týká se komplet celého patra i ekonomického oddělení, kam si chodí lidé pro vstupenky nebo kvůli plakátům. Chtěli bychom mít vše připravené do začátku sezony. Máme ale i další investiční plány menšího rozsahu.

A ty jsou jaké?

V příštím roce bychom chtěli nechat opravit patro pod kancelářemi, kde jsou šatny, vstup do nich a zázemí pro účinkující. V příštím roce bychom také hodně chtěli provést výměnu podlahy, která je více než dvacet let stará. Každý rok ji renovujeme nebo voskujeme. Parkety ale potřebují vyměnit. S tím souvisí i to, že by se při výměně parket provedla i výměna výsuvného hlediště, které je na kolejnicích.

S tím možná souvisí ještě jedna novinka, kterou jste zmiňoval. Ta se týká otevřenosti kulturního domu…

Jsem otevřený člověk i v koncepci jsem uvedl, že chceme, aby byl kulturák otevřený lidem. Po současné rekonstrukci bychom chtěli školám a školkám nabídnout možnost, že by se třeba i při procházce u nás s dětmi zastavily. My je pak kulturákem provedeme. Pro děti může být zajímavé, že se podívají do šaten, do kostymérny, popřípadě si budou moci kostýmy i vyzkoušet. Nebo budou mít možnost vyzkoušet si, jaké je to stát na pódiu. Provedeme je celým kulturním domem, aby poznaly zázemí. Stejná možnost se nabízí u našeho kina. Také by se tady mohly děti seznámit s minulostí těchto budov či s tím, kdo tady vystupoval.