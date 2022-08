Co bude v takovém případě s lodí dále, není jasné. Zástupci radnice na dotaz Deníku Rovnost do úterního odevzdání článku neodpověděli. S otazníkem také zůstalo, proč se pro změnu rozhodli. Loď ročně přepraví několik tisíc lidí.

Nad možným ukončením nájmu Ondruš jen kroutil hlavou. Informace o výpovědi ho totiž překvapily. „Loď je sice majetkem města, a to se může rozhodnout, co s ním udělá. Jestli ho bude provozovat, nebo jej třeba zničí, to je jeho věc. Také tady ale platí smlouvy, které se uzavřou. A pokud se budou dodržovat její podmínky, mělo by být v podstatě všechno v pořádku,“ reagoval Ondruš pro Deníku Rovnost.

Podle něj jde o bezdůvodné jednostranné vypovězení. Navíc se o výpovědi dověděl jen z webu města, a to z materiálů pro nejbližší jednání městské rady. „Nikdo nikdy mě kvůli řešení nějakého problému s lodí či správou přístaviště ani nezavolal. Je to sprosté. Buď se na městě stala nějaká chyba, nebo někdo někomu před volbami šlápl na kuří oko,“ domnívá se Ondruš.

VIDEO: Loď Konstancie plula vzduchem, o Velikonocích vyrazí po Moravě

Konstancie po řece Moravě přepravuje ročně tisíce pasažérů, byť v poslední pandemické sezoně jich bylo jen dva a půl tisíce. Roční nájemné činí pětapadesát tisíc korun. Nájemce platí i část pojištění a zajišťuje zazimování i přepravení jeřábem na nezamrzající tok Staré Moravy.

„Celkem tak náklady i se zajištěním plavby přesahují čtyři sta tisíc korun, navíc se ještě zdražují pohonné hmoty. Loď ale dokážeme využívat tak, že vydělá aspoň na nájem a provoz,“ uvedl Ondruš. Snahám o výpověď čelil i v minulosti, a to právě před komunálními volbami. Nakonec mu ale provozování zůstalo.

Jak potvrdil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček, poslední smlouvu o nájmu šedesátimístné Konstancie město uzavřelo už před deseti lety.V případě bezproblémového provozování lodě byl nájem prodlužovaný dodatkem o jeden rok.

Podle navrhované výpovědi má Ondrušovi nájem skončit na konci příští sezony. „Výpovědní lhůta činní dvanáct měsíců a počne běžet dnem následujícím po doručení druhé straně. Nájem dopravního prostředku motorové osobní lodi Konstancie tedy skončí dnem 30. října 2023,“ stojí v navrhované výpovědi před podpisem starosty Libora Střechy. Zástupci radnice na dotaz ohledně dalších plánů s lodí nereagovali.

Navrhovaná výpověď z městské lodi překvapila i dosluhujícího opozičního zastupitele Jiřího Jandu. „Nejdřív mělo dojít k dohodě. Ať je František Ondruš takový nebo makový, nezaslouží si, aby s ním byla takovým způsobem ukončena činnost a spolupráce. Ale praxe posledních čtyř let je nejednání. Navíc i pokud nastoupí mladší a progresivnější, tak pro tuto loď tady zřejmě nikdo nemá potřebná oprávnění,“ zamyslel se Janda.

Jak připomněl ředitel Baťova kanálu a odborník na vodní turistiku Vojtěch Bártek, Hodonín sice patří mezi menšinu měst, které mají vlastní výletní loď, ale její vlastnictví považuje za dobrou myšlenku. „Jde o zpestření atraktivnosti města, lákadlo a službu veřejnosti, která zpříjemňuje život ve městě. Samospráva má pod kontrolou situaci, a nemusí se obávat, že soukromý majitel lodi z města odejde a přesune se na jiný úsek řeky nebo na úplně jiný tok, a město by tak zůstalo zcela bez lodi. Když má radnice vlastní loď, tak má v podmínkách nájmu, že bude plout právě na jeho území,“ shrnul výhody městské vlajkové lodi Bártek.