Redakcí oslovení obyvatelé lokality jsou jednohlasně pro rychlé řešení pro ně palčivého problému. „Žádost na město tady podepsali snad všichni, nikdo tady opilce pod okny nechce. Jejich scházení tady je velmi nepříjemné a domluva s nimi je samozřejmě velice těžká,“ řekla Helena Gašová.

Reportáž z hranic v Hodoníně: Chceme do Německa, tvrdí zadržení běženci

Také další místní si tady stěžují na opilce, kteří nejen znečišťují okolí bytových domů a pokřikují kolem sebe. „Neumí se chovat. Zůstávají tady po nich i rozbité flašky. Chodím tudy na vycházky se psem a už jsem mu tak z tlapek vytahoval střepy,“ svěřil se Michal Řehák.

Jak uvedl místostarosta Ondřej Fialík, žádosti místních obyvatel vyšlo vedení města vstříc, a to právě rozšířením zóny, kde platí vyhláška zakazující požívání alkoholu na veřejném prostranství. „Navíc máme k rozšíření i kladná stanoviska od právního odboru a městské policie,“ sdělil místostarosta.

Hodonínští skauti slaví sto let. Výstava k jubileu ukáže život skautů historicky

Ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček totiž připomněl, že právě zmíněná vyhláška strážníkům umožnila řešení problémů souvisejících s konzumací alkoholu na veřejnosti, a to už v zárodku. „Do vydání vyhlášky jsme neměli právní možnost, jak člověka popíjejícího alkohol z daného prostoru dostat. Pak se nám ale do rukou dostal tento legální nástroj, jak tyto opakovaně problémové lidi vykázat, a to ještě v době, kdy se s nimi dá mluvit, a nejsou příliš opilí. Dozví se tedy jasně, že tady chlastat nesmí, a musejí se přesunout,“ vysvětlil velitel strážníků.

Ti tak díky vyhlášce mají možnost zakročit předtím, než počet problémů souvisejících s opilostí začne výrazně narůstat. „Při dalším popíjení alkoholu totiž časem začnou ztrácet zábrany,“ podotkl Vašíček s tím, že opilci tak postupně začínají být hlasitější a hlučí místním pod okny.

Nagano v hospodě v Dubňanech. Výbuchy radosti nad pivem se mísily s objímáním

A často také veřejné prostory znečišťují, leckdy i močí. Zároveň ale i osvětlil problémy, které vznikly právě v Bažantnici. Původně totiž podle něj souvisely s prodejnou v Cihlářské čtvrti, kam si chodívala pro své drinky i řada neukázněných zákazníků. „Ti pak také u obchodu posedávali a popíjeli alkohol,“ připomněl šéf strážníků. Zmíněné prodejně tam ale skončil nájem.

Večerka se následně přestěhovala do Křičkovy ulice. „S tím ale přešla na nové místo také vysedávající a popíjející klientela. Problémy pak začaly tady,“ upozornil velitel, který se k návrhu pro rozšíření bezalkoholové zóny do Křičkovy ulice také vyjadřoval.

Emoce a kulturní dům v Hodoníně. Chceme spíše folklor a akce pro rodiny s dětmi?

A doporučil její zvětšení také o tamní dětské hřiště s nejbližším okolím. Po schválení nové podoby vyhlášky bude v téměř čtyřiadvacetitisícovém městě už jedenáct úseků, kde se na veřejnosti nesmí popíjet alkohol.

„Nejvíc vyhláška pomáhá typicky kolem vlakového a autobusového nádraží, pak i v parcích. Při zavedení zón šlo ročně o udělení pokut v řádech desetitisíců korun, jenže ty mnoho pokutovaných nemělo z čeho platit. Počet pokut se postupně snižuje. Ti, co je dříve dostávali, si totiž často vyhledávají jiná místa, kde je tolik nerušíme a nehrozím jim vykázání,“ dodal Vašíček s tím, že se tak neukáznění konzumenti alkoholu dostávají tam, kde veřejnosti a místním obyvatelům vadí mnohem méně.