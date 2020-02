Novou fotosoutěž pro žáky základních škol vyhlašuje hodonínská radnice.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

„Soutěž nese název Moje město a vyhlašujeme ji poprvé. Je určená pro žáky ve věku od deseti do třinácti let. Zúčastnit se můžou také žáci partnerských měst, kteří budou fotit krásy svých měst. Své příspěvky mohou soutěžící posílat do 15. února do 15. května na e-mail oto@muhodonin.cz,“ uvedla mluvčí města Petra Kotásková. Přihlášku a podrobné propozice soutěže najdou zájemci na webu města.