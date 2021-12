Nejen náklady ve výši jednasedmdesáti milionů korun však byly terčem kritiky z opozičních řad. „S prominutím, jsem si sedl na zadnici. Když jsme to před dvěma lety projednávali a chtěli jsme to lidem prodat, tak to bylo za pětačtyřicet milionů. Tehdy jsem říkal, rychle to prodejme, lidi to udělají za patnáct, dvacet milionů,“ řekl opoziční zastupitel Rostislav Blata.