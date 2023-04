/FOTO/ Kdysi tady bydlela rodina ředitele blízké cihelny. Bývalá vila v Hodoníně na rohu ulic Brněnská a Martina Benky ale dostává v posledních měsících zcela novou náplň i podobu. Proměňuje se v nový stacionář Vlaštovka, který má rozšířit své služby až pro třicet lidí i s navýšením horní věkové hranice na pětatřicet let.

Vznikající zázemí stacionáře Vlaštovka v Hodoníně. | Video: Deník/Petr Turek

Zařízení poskytující péči obyvatelům s fyzickým i mentálním postižením a poruchami autistického spektra má být otevřené na začátku příštího roku. V současnosti ale ještě na novou Vlaštovku chybí provozujícímu spolku více než čtyři a půl milionu korun. A to i přesto, že naposled výrazně pomohl dar z rekordního výtěžku Adventních koncertů České televize, který hodonínskému stacionáři přinesl šek ve výši 5 685 000 korun.

„Částka je to neuvěřitelná a ačkoliv jsme bytostně optimisté, její výše přesáhla všechny naše naděje a očekávání. V tuto chvíli tak v našem rozpočtu schází posledních 4 783 000 korun,“ uvedla ředitelka hodonínského Centra pro rodinu a sociální péči Lucie Ambrozková.

Nová Vlaštovka má vyjít na zhruba osmdesát milionů korun. Největší díl této sumy, více než polovinu, má pokrýt dotace ve výši sedmapadesát milionů z Evropské unie. Jak uvedla mluvčí Centra pro rodinu Eliška Dřevěná, se zbývajícím podílem pomáhá Jihomoravský kraj, města a obce Hodonínska a další sponzoři.

Například vytrvalec Martin Neumann běžel ultramaraton v Řecku s peněžní podporou pro Vlaštovku ve výši 155 tisíc korun. ,,I nadále probíhají benefiční akce a sbírky po celém regionu, jsme vděční za jakoukoliv událost na naši podporu. Veškeré další informace a také možnosti, jak Vlaštovku podpořit, jsou na www.stacionarvlastovka.cz,” upozornila mluvčí.

Ráda by tak pozvala na Koncerty z Tonstudia. Ten nejbližší se koná ve čtvrtek 27. dubna od devatenácti hodin v Dolních Bojanovicích, odkud je navíc posluchačům k dispozici díky přímému televiznímu přenosu.

„Na naši podporu vystoupí slovenský hudebník Martin Harich. Mnoho práce je ještě před námi, ale jsme si jistí, že s takovou podporou, ke které nám účast v Adventních koncertech pomohla, a s tolika přejícími lidmi okolo, to zvládneme,” dodala Ambrozková.

Velmi špatný stav

Zapsaný spolek Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín provozuje denní Stacionář Vlaštovka od roku 2006 pro handicapované od jednoho roku do šestadvaceti let, a to v blízkosti zdejší elektrárny.

„Dosavadní prostory jsou v katastrofálním, nerekonstruovatelném stavu a současný stav už nevyhovuje ani kapacitně. Stavba nového stacionáře přinese moderní prostory, rozšíření kapacity z třinácti na třicet klientů a také zvýšení horní věkové hranice klientů na pětatřicet let,“ připomněla Dřevěná.

Výstavba stacionáře začala loni v červnu a počítá s termínem dokončení do letošního prosince. Nový stacionář má zahájit provoz z kraje roku 2024.