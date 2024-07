O "pastelkovné" lze v Hodoníně požádat do konce letních prázdnin.

Ilona Pergrová dnes 11:21

Aktovka, pouzdro, sešity, věci do tělocviku. Spousta rodičů myslí na návrat do školy dlouho před koncem prázdnin. Začátek školního roku je totiž finančně náročným obdobím a nákup potřebných věcí si lidé raději rozvrhnou do více měsíců. V Hodoníně se mohou spolehnout rodiče prvňáků na pomoc města. V září dostanou dva a půl tisíce korun.