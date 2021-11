V příštím týdnu by měli už žáci naplno využívat možností obnovené nafukovací haly, kterou poslalo k zemi červnové tornádo. „Bude disponovat stejně jako předchozí objekt vnitřním osvětlením i vytápěním. Sportoviště, které spravuje příspěvková organizace TEZA Hodonín, tak bude od 22. listopadu opět v provozu,“ uvedla mluvčí radnice Petra Kotásková. Kromě školáků budou halu využívat hodonínské sportovní oddíly.

Žáci školy by navíc měli mít brzy opravenou i tělocvičnu. „Dnes jsme ji čistili a chystá si to tam malíř. Dělají se tam ještě poslední opravy světel,“ sdělil v úterý ředitel školy s tím, že by se tělocvična mohla žákům otevřít i už průběhu příštího týdne.

Také na školních budovách se už pomalu finišuje. „Dodělávají se poslední úpravy plechových částí střech, do školy ale už neteče. Především poslední dva týdny nebylo dobré počasí, bylo větrno, takže se na střeše s velkými plotnami plechu nedalo pracovat,“ vysvětlil Slezák.