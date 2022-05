Právě šestnáct zastupitelů totiž u hromadné žádosti o odkup téměř stovky zahrádkářů rozhodlo o tom, že pozemky neprodají. Zahrádkářům nepomohlo ani to, že se výslovně snažili vyhnout spojením jejich požadavku s předvolební kampaní k zářijovým komunálkám. „Přitom už koncem července minulého roku jsme se s paní Kokešovou shodli, že po tornádu, kdy nás čekala obnova poničených zahrádek, tak že by bylo dobré provádět obnovu na pozemku, který by nám říkal Pane. Tak vznikla petice za koupi zahrad. Žádný z opozičních zastupitelů nás k tomu neinspiroval,“ vysvětloval na posledním zastupitelstvu zahrádkář Pavol Čech s tím, že zadání studie na přemístění sběrného dvoru k zahrádkám bere jako zdržovací taktiku. „Není to žádná zdržovací taktika. Opravdu se čekalo na nabídky,“ reagoval starosta Libor Střecha.