Originální malba výtvarníka, který tvoří pod přezdívkou ChemiS, nově zdobí stěnu budovy cukrárny Corso na Národní třídě v Hodoníně. Nápad vznikl díky občanům v rámci projektu Vylepšíme Hodonín společně 2021 pod názvem Pouliční umění na Národní.

Hodonín zdobí obří graffiti. Práci výtvarníka lidé obdivují na Národní třídě | Foto: Město Hodonín

Dvě lidské postavy, muže a ženu, umělec namaloval na ploše více než 300 m2. Trvalo mu to přibližně měsíc a půl a motiv odkazuje na harmonické soužití lidí v místní krajině. „Děj souvisí s Moravou, je to jakoby předání země mladší generaci. Vidíte dva mladé lidi, kteří mezi sebou na první pohled nemají žádnou spojitost, ale myslím, že jde cítit napětí, že mezi nimi něco probíhá," popisuje umělec. V díle lidé najdou také odkazy na Moravu, ať už je to víno nebo ovocné stromy.

Tolik, kolik je v těle krve. Vinaři vpluli na trh s burčákem. Letos později

„Město, se rozhodlo námět zafinancovat a zvýšit přitažlivost tohoto místa ozdobením šedivé zdi fasády," řekla koordinátorka projektu Vylepšíme Hodonín společně Jana Holomčíková. Starosta Hodonína Libor Střecha dodal, že projekt dokázal spojit síly občanů s městem a vytvořil tak dílo, které oživí každodenní prostředí. Celkové náklady dosáhly částky 250 tisíc korun.