Ten spolu s majitelem bývalé tabáčky představili v úterý v podvečer hodonínským zastupitelům vize nového využití části z třicítky budov.

Žádali totiž, aby umožnili podání návrhu na změnu územního plánu. To tak, že současné plochy pro výrobu a skladování by se staly plochou smíšenou obytnou v centrech měst, což udělalo těžkou hlavu nejen zastupitelům či úředníkům. „Je to jediná ucelená průmyslová zóna a měli bychom si ji chránit kvůli pracovním místům,“ uvedl třeba zastupitel Vítězslav Krabička.

Řada členů zastupitelstva oceňovala navrhované využití dnes nevyužívaných staveb, ale jako klíčovou považovali dohodu vlastníků v celé průmyslové zóně.

Zástupci sousedních firem se obávají především toho, že by v blízkosti výrobních areálů měli bydlet lidé, kvůli nimž by se například měly zpřísnit v lokalitě hlukové hygienické limity. „Budou mít své oprávněné nároky. Změna je velký zásah, pro nás špatný,“ uvedl jednatel sousedního podniku Pavel Gajdík.

Zastupitelé dvouhodinové jednání o návrhu změny územního plánu přerušili do příště. Podnikatelé i poté řešili podobu nárazníkového pásma mezi areály. Právě zmíněný návrh změny územního plánu má být posledním v aktuálním balíku, který se pojednává jednou za několik let. Na jeho schválení tak čekají desítky žadatelů.