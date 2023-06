„I tak jsem si myslel, že městský odbor investic bude pružnější, ale kvůli personálnímu nedostatku to trochu vázlo. Myslím si ale, že v tuto chvíli je vše na velice dobré cestě. Dokončujeme s projektantem prováděcí dokumentaci,“ informoval Deník ředitel Zoologické zahrady v Hodoníně Martin Krug. Doufá, že v září se bude soutěžit firma, která postaví nový pavilon.

Ten dosluhující má tornádem narušenou statiku. Nyní je po ručním rozebírání a třídění připravený na demolici strojní technikou. Na jeho místě pak vyroste zcela nový. „Předpoklad nákladů v tomto případě činí šestačtyřicet milionů korun. Městu se však podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši dvaatřicet milionů,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Jak připomněla, obyvatelé pavilonu se už na podzim roku 2021 přestěhovali do jiných zahrad. Nový pavilon tak návštěvníkům nabídne zcela nové exempláře.

„Bude se jednat především o ryby rodu Cichlidae, česky vrubozobcovití, ale v tuto chvíli ještě nechceme předbíhat a zveřejňovat konkrétní druh ani počet, to si necháme jako překvapení. Můžeme sdělit jenom to, že se bude jednat o největší skupinu takto chovaných ryb v českých zoo,“ upozornil ředitel hodonínské zoologické zahrady na unikátnost chovu těchto sladkovodních živočichů.

Výstavba nového pavilonu je zároveň součástí postupné modernizace zoo, která je rozvržená do několik dalších let. V první etapě půjde kromě pavilonu akvárií zejména o stavbu nového vstupního objektu a rekonstrukci zastaralého šelmince. Stavební práce si vyžádají také omezení, ale až po hlavní sezoně. V té loňské do hodonínské zoo proudilo nejvíce lidí od května do konce srpna. Návštěvnost za loňské dva prázdninové měsíce tady dokonce přesáhla sedmdesát tisíc lidí.

Dočasné uzavření zoo pro veřejnost kvůli stavební pracím je avizované ale až od 2. října, pravděpodobně pak do jarních měsíců.