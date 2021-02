„Oficiálně budeme všechna očkovací centra představovat prvního března právě v Hodoníně,“ informoval mluvčí.

Ve středu o změně ještě hlasovali městští radní. Výsledek byl jasný odpoledne: odsouhlaseno. „Byl jsem pro. Jiná varianta už ani nebyla,“ řekl Deníku starosta Libor Střecha.

Ruku pomyslně zvedl také radní a současně ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík. Zdravotnické zařízení pod jeho vedením prostory kulturního domu pro potřeby očkování připraví společně s Jihomoravským krajem. Hotové bude od následujícího týdne. Kdy se v něm však začne očkovat, záleží na množství dodaných vakcín. Do té doby budou především penzisté chodit do areálu nemocnice.

„Na zimním stadionu se objevily technické problémy, o kterých jsme dříve nevěděli. Nedařilo se třeba vytopení na pokojovou teplotu. Pro kulturní dům hovořila poloha, dostupnost i sociální zázemí,“ uvedl Tesařík.

Pro vedení kulturního středobodu v okresním městě jde o výraznou změnu plánovaného režimu. „Je to velký zásah do chodu kulturního domu. Předpokládám, že centrum bude fungovat minimálně do konce června. Uvidíme, jaká bude nadále situace, která se postupně mění,“ sdělil tamní ředitel Adam Procházka.

Uvedl, že sezona se pro ně nejspíš rozjede až v letních měsících, kdy více využijí venkovní prostory. „Snažím se na to dívat v širších souvislostech, nikoliv jen negativně. Čím dříve bude proočkovaný větší počet lidí, tím dříve může kultura zase fungovat,“ doplnil.