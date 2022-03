Podle krajského radního pro investice a majetek Vladimíra Šmerdy je rozhodování velice složité. Tvrdí, že prostor již pro domov důchodců se zvláštním režimem není vhodný.

Do S-centra v Rohatci se nastěhuje až 128 klientů. Nahradí to poškozené tornádem

Po tornádu se přibližně sto čtyřicet starších lidí, kteří se často neobešli bez pomoci personálu, muselo odstěhovat do jiných zařízení či k rodinám. Po téměř tři čtvrtě roce představitelé kraje chtějí dosavadní zajištění péče nahradit trvalejším řešením.

Krajští zastupitelé mezitím na zvýšení dostupnosti terénních služeb vyčlenili patnáct milionů korun. Příští měsíc má mít navíc po kolaudaci Domov pro seniory v Hustopečích na Břeclavsku. „Je tam volná kapacita. Obeslali jsme všechny potenciální zákazníky, kteří byli v S-centru Hodonín, pokud by měli zájem, tak by mohli jít do Hustopečí,“ sdělil radní Šmerda.

Velikost S-centra



Stávající v Hodoníně



celková výměra pozemků: 23 173 m2



zastavěná plocha činí 2 191 m2



kapacita: 141 klientů



Rohatec:



výměra pozemku: 6 879 m2



kapacita: 128 klientů

Klíčová bude ale pak až výstavba nového S-centra v Rohatci na Hodonínsku, kde by se po dokončení mohli zaměstnanci postarat o více než sto dvacet lidí. „Doufám, že na dubnovém zasedání zastupitelstva koupíme od obce Rohatec pozemek. Tlačíme na to, aby se začalo stavět co nejdřív,“ tvrdí radní. Kraj chce na stavbu využít speciální dotační titul od státu. Rohatec již dal přípravě záměru prodeje pro výstavbu domova zelenou.

Osud pozůstatků stávajícího S-centra v Hodoníně zůstává ještě otevřený, místo si mezitím prohlédli první zájemci. Podle dostupných informací to vypadá, že by tam mohlo být v budoucnu ještě živo. „Jednali jsme s městem Hodonín o tom, že by jim to kraj přednostně prodal. Nevím ale, jak to dopadne,“ řekl Šmerda. Městu totiž uvízly ve Sberbance vklady za 115 milionů korun. Banka se z České republiky stahuje kvůli následkům ruského vpádu na Ukrajinu.

Hodonínští mají o S-centrum s rozlehlou zahradou zájem. „Jednání jsou na začátku. Máme zájem, aby tady sociální služba fungovala dál. Ideální by ale bylo, pokud by to provozoval kraj,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.