/FOTO/ Některé byly jen smutné. Jiným dokonce tekly z očí slzy. V takové atmosféře ve středu odpoledne odcházely zaměstnankyně z poničeného a zabedněného domova důchodců S-centra v Hodoníně. Koncem června tady zažily průchod tornáda, v polovině října pak informaci o tom, že do konce měsíce dostanou výpověď.

Hodonínské S-centrum ve středu odpoledne, tedy v době, kdy se zaměstnankyně dozvěděly o tom, že dostanou výpověď. | Foto: Deník/Petr Turek

„Tak jsme dopadly, na Silvestra budeme volné. Nemohla jsem poslouchat nesmysly, které nám vykládají. Ani se nám nedívali do očí. Myslím si, že jen čekali, až bude po volbách. Nejdřív nám totiž říkali, že se sem vrátíme do konce roku, poté, že to bude za tři roky a nyní to vypadá, že domov zboří,“ posteskla si po středečním jednání s vedením například zaměstnankyně Eva, která pracovala v S-centru od jeho otevření v roce 2002.