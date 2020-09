Ani koronavirus nezastavil v prvním pololetí tohoto roku úbytek obyvatel v hodonínském okresu. Za prvních šest měsíců přišel region o dalších šestasedmdesát lidí. „V Jihomoravském kraji se počet obyvatel zvýšil ve všech okresech s výjimkou Hodonína,“ přiblížil poslední zveřejněné údaje Karel Adam z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Hodonínsko od začátku století ztratilo více než šest tisíc obyvatel. Tedy obrazně téměř celé čtvrté největší město okresu – Dubňany. Navíc region výrazně stárne. Lidí nad pětašedesát let přibylo už o více než sedm procent. Zaměstnavatelé tak dnes podle ředitele Okresní hospodářské komory Michala Švagerky asi nejcitelněji pociťují odchod poválečných ročníků do penze.

„Jde o vysoce kvalifikované odborníky, za něž se hledá jen těžce náhrada. Máme dokonce signály, že kvůli odchodu těchto odborníků do důchodu, může dojít i k ukončení fungování některých firem,“ upozornil Švagerka.

Hodonínsko 2020



Počet obyvatel: 153 867

Celkový úbytek: – 76 lidí

Přirozený úbytek: – 112 lidí

Živě narození: 696

Zemřelí: 808

Přistěhovalí: 733

Vystěhovalí: 697

Sňatky: 179

Rozvody: 137

* data ČSÚ za poslední pololetí k 30. červnu 2020

Navíc takzvaný přirozený úbytek, kdy se do regionu rodí méně dětí, než kolik lidí tady zemře, nedokáží zacelit ti, kteří se sem přistěhují. Navíc v posledních letech nad nimi převážili ti, co z okresu odešli. „Zásadním problém jsou tady nízké platy. Odcházíme si tak aspoň načas přivydělat jinam,“ řekl hodonínský rodák Adam Brázda, který několik let pracoval v Anglii.

Právě okresní město ztratilo za posledních deset let více než tisíc lidí. Jaroslav Pacák už před lety ve své sociálně demografické analýze Hodonína a prognóze do roku 2034 počítal s tím, že počet obyvatel ve městě bude nejprve klesat pomalu a pak dynamičtěji. Předpokládá především výrazné snížení počtu mladých. Hodonínu má napomoci ke změně minulý týden zastupiteli schválená koncepce bytové politiky města. Obsahovala i výzkum potřeb obyvatel ve vztahu k bydlení. Z něj také vyplývá, že nejnaléhavější je vystavět byty pro mladé, pro začínající rodiny.

Zdůvodnění zní jasně. „Nemožnost mladých rodin hradit vysoké částky za podnájem, zároveň nemožnost dosáhnout na hypotéku k pořízení vlastního bydlení,“ stojí v koncepci Hodonína s tím, že městu chybí pro účely podporovaného bydlení 131 bytů. Ty ale město v nejbližších letech zřejmě nepostaví, zatím jen někteří zastupitelé uvažují o padesátce bytů v lokalitě Horní Plesová.

Hodonínský okres je letos jediný v záporných číslech. Noví Jihomoravané přibývají především na Brněnsku a Vyškovsku. „Stěhováním se počet obyvatel v kraji zvýšil o 1 708 lidí. Byla to však pouze zásluha zahraničního stěhování,“ dodal statistik Adam.