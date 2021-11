Nominace do vlády Petra Fialy senátorku za Hodonínsko a Kyjovsko Annu Hubáčkovou potěšila. Nestranička za křesťanské demokraty a bývalá starostka Ratíškovic by mohla obsadit post ministryně životního prostředí.

Senátorka Anna Hubáčková na půdě horní komory parlamentu. | Foto: Deník/Petr Turek

Šéf tohoto resortu by tak mohl být z Hodonínska znovu po patnácti letech. „Nominaci jsem skutečně obdržela. Nechávám to plně v gesci předsedy našeho poslaneckého klubu a budoucího pana premiéra. Definitivní vyjádření závisí také na tom, jak to dneska dopadne u Pirátů. Zatím nemůžu nic potvrdit, ani vyvrátit,“ řekla Hubáčková.