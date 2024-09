/FOTO, VIDEO/ Po víkendových záplavách se situace na silnicích v hodonínském okresu postupně stabilizuje. Většina zaplavených úseků je již průjezdná, přesto některé krajské silnice zůstávají uzavřené kvůli popadaným stromům a poškozeným mostům. Řidiči by měli být obezřetní a sledovat aktuální dopravní informace.

Řeka Morava sice ještě ve středu zůstávala na třetím stupni povodňové aktivity, přesto většina zaplavených nebo jinak zatarasených silnic v hodonínském okresu je už průjezdná. Ve středu tak zůstávají uzavřené jen krajské silnice z Mikulčic ke Slovanskému hradišti a pak především mezi Vřesovicemi a Koryčany, kde se na cestu skrz Chřiby propojující dva okresy vyvrátily stromy.

Silnice uzavřené hlavně kvůli nedělním záplavám se ale řidičům už otevřely. A to i na Horňácku, kde byla situace zřejmě nejhorší a vyžádala i evakuace několika lidí. Více než stoletá voda v říčce Veličce, tak mimo jiné uzavřela i mezistátní silnici I/71, která vede na slovenské Vrbovce. „Aktuálně sčítáme škody a kontrolujeme mosty. Zatím přesná čísla neznáme,“ uvedla ve středu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková, a to i ohledně dalších silnic první třídy v hodonínském okresu.

Extrémní velká voda se prohnala na Horňácku také po krajských silnicích nejen ve Velké nad Veličkou, ale také v Javorníku, Nové Lhotě, Suchově nebo i Lipovem, kde byla od neděle uzavřená silnice na sousední Tasov. „Tamní silnice jsou v provozu. Shromažďujeme informace o škodách,“ přiblížil vedoucí provozního úseku jižní oblasti krajské Správy a údržby silnic Jaroslav Dostál. Zmíněné škody jsou například na svodidlech nebo podemletých opěrných stěnách.

V samotné Velké pak zůstává v centru obce uzavřený most, přes který se v neděli ráno přehnala rozbouřená Velička. „V souvislosti se zhoršením technického stavu mostu v Adamovské uličce, je tento most do odvolání uzavřen pro veškerá vozidla. Jeho použití je aktuálně možné pouze pro pěší a cyklisty,“ stojí na webu téměř třítisícové horňácké obce.

Rozvodněná Velička vpadla i na Strážnicko, tam jejímu náporu most na I/55 odolal. Podobně tomu bylo s pomocí místních na stejné silnici v Petrově, kde Radějovka vystoupala výrazně nad dva metry.

Naopak voda se dostala na silnici druhé třídy v kyjovské místní části Bohuslavice. „Nejkritičtějším územím z hlediska záplav byly Bohuslavice. Voda zaplavila zahrádky a pole v lokalitě Zákostelí a nebezpečně se přiblížila až k rodinným domům. K jejich přímému zásahu ale nedošlo. Nad vesnicí vodní masa v jednom místě protrhla břeh a začala se nekontrolovaně rozlévat do území. Hlavní příjezdová cesta do centra obce ve směru od Kyjova byla během uplynulé neděle neprůjezdná - voda na komunikaci masivně vytékala z přilehlé čističky, která takové množství nebyla schopna pobrat. Na druhý den ráno už bylo vše v pořádku,“ nastínil situaci v Bohuslavicích tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Druhé nejlidnatější město okresu vysoké stavy tekoucí vody trápily i jinde, takže se i u místních silnic kupily pytle s pískem. „Dramatická situace byla na několika místech, například u gymnázia a areálu mlýnů, kde říčka Kyjovka dosahovala takřka hrany koryta. Přilehlé domy ale proti případnému vylití chránily pytlové zábrany. Další kritickou lokalitou byl prostor v okolí jezu a za ním v místní části Boršov. Do koryta spadla vzrostlá vrba, která ještě zkomplikovala plynulost toku. Tady se voda vylila do přilehlých zahrádek, o kus dál pak i do areálu středních škol, které se v této místní části nacházejí,“ připomněl tajemník.

Na delší dobu pak odlehčení Moravy do lužních lesů uzavřelo několik koncových silnic na Podluží. „Uzavřená je silnice z Mikulčic na vykopávky,“ informoval ve středu dopoledne vedoucí provozu.

Na opačné straně okresu je zavřená silnice v Chřibech, která spojuje Vřesovice a Koryčany. Podle informací z webu policie by dočasná uzavírka měla skončit v neděli. V současnosti se tam totiž odstraňují popadané stromy.

Naopak prováděné dlouhodobé stavby silničářů by měly pokračovat podle plánu. Navíc v pořádku má být také staveniště na opravovaném mostě nad Mutěnickým potokem. Jeho rekonstrukce je součástí oprav silnice na Brno mezi Hovorany a Mutěnicemi. „Do konce září je tady potřeba udělat vodorovné dopravní značení, abych tam pak mohli pustit obousměrný provoz. Práce budou pokračovat ještě na mostě, dopravu přes něj budou řídit semafory,“ nastínil Deníku situaci na silnici II/380 vedoucí investičního úseku jižní oblasti Správy a údržby silnic Libor Olšák.