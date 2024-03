Tím ale zvýšená ostraha čtyřiapadesátky a boj s rychlými řidiči nekončí. Trpělivost totiž došla ve Strážovicích, kudy denně podle posledního měření intenzity dopravy projede denně téměř šest tisíc aut.

K měření rychlosti brzy přibydou i rychle posílané pokuty řidičům nerespektujícím povolenou padesátku.Zdroj: Deník/Petr Turek

Tamní radary úsekového měření, které občas využívá i policie, sice nejprve přinutily projíždějící dát nohy z plynu nebo přibrzdit. „Jenže řidiči si zvykli a znovu zrychlili,“ podotkl starosta Petr Markus.

I první březnové pondělí tohoto roku tady bylo k vidění pod kamerami naskakují číslice s rychlostmi pětašedesát, třiasedmdesát či dokonce až jednaosmdesát, byť z rychlým zpomalením. Strážovičtí tak ve spolupráci s Kyjovem chystají vše k tomu, aby dole, ve spádovém městě mohli rychlé řidiče brzy začít pokutovat.

Podobně se připravují také v Archlebově na neukázněné šoféry. Po celé délce obce je má hlídat radar. „Je to především kvůli velkému provozu, který chceme usměrnit a zklidnit. A hlavně máme školku u silnice, kolem které pak děti chodí i na procházky. Zvýšený pohyb je i kolem vinařství Spielberg. Řada řidičů to navíc u nás rozpálí, když sjíždí z kopce,“ přiblížil archlebovský starosta Miroslav Jarolík důvody pro úsekové měření, které by se mělo dostat do provozu letos na jaře, případně v létě.

Jak dodal, někdy to vypadá tak, že řidiči, kteří zpomalili kvůli radaru v Žarošicích, se snaží dohnat ztracený čas a zrychlit tam, kde úsekové měření není.

Počty přestupců za rok 2023 na jednotlivých úsecích ve správě Kyjova:

Žarošice - cca 6500

Bohuslavice u Kyjova - cca 5100

Žádovice - cca 3300

Mouchnice - cca 300 (v provozu od července 2023)

Zdroj: MěÚ Kyjov