Výstavbu nového bydlení přitom plánují investoři ve všech třech nejlidnatějších městech Hodonínska. Výstavbu v okresním městě táhnou soukromí investoři. „Postavených je dvaadvacet domů a pro další čtyři jsou připravené pozemky,“ uvedl jednatel společnosti Develop Moravia Group Mario Dargo k prosincovém vzniknu nové Heřmánkové ulice v areálu bývalých kasáren.

Rozestavěný je navíc bytový dům v Očovské ulici. Jak odhaduje ekonom Lukáš Kovanda, ceny nemovitostí a nájmů ale v Česku porostou i v příštím roce a to o pět procent. „Klíčovým důvodem bude pokračující růst kupní síly obyvatelstva a nadále omezená nabídka nemovitostí, daná zejména jejich příliš pomalou, legislativně brzděnou výstavbou,“ sdělil ekonom.

Vedení hodonínské radnice i přes loňskou petici za bydlení se šesti stovkami bytů se ani tak do nové výstavby nechystá. Zato plánuje v novém roce zahájit opravy bytového komplexu Pastelky i s jejich zateplením.



Kyjovští chystají v následujícím roce přestavět jeden bytový dům na sociální bydlení. Veselané se zase chtějí pustit do druhé etapy přestavby náměstí Míru, které by mělo uzavírat i několik nových bytů. Ty ke konci tohoto roku dokončili na zdravotním středisku ve Strážnici, v příštím roce by se tam tak mohli objevit noví obyvatelé.



Nejen na střechu nad hlavou mají po Novém roce přitéct miliony korun. Ty mají také zlepšit stav silnic. V plánech republikového Ředitelství silnic a dálnic je zahájení stavby okružní křižovatky na veselském Předměstí. O dva roky později by měly začít práce na prvním úseku dálnice na území hodonínského okresu, a to mezi Moravským Pískem a Bzencem. Sezonu stavebních prací na krajských silnicích zřejmě zahájí opravy silnice druhé třídy v Hodoníně u Černého mostu. I bez DPH silničáři počítají s náklady téměř deseti milionů korun. „Začátek stavby se nachází u křižovatky se silnicí I/55, konec stavby je u mostu,“ přiblížil za zadavatele této zakázky Milan Konečný.



Na vodě, konkrétně na Baťově kanále, se bude po Novém roce pokračovat v pracích za více než sto milionů korun, a to ve Veselí nad Moravou a jeho okolí. Rozšíření tamního přístavu po dvaceti letech a také úprava koryta a břehů ve směru na Vnorovy má být hotová na jaře roku 2021.