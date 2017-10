Hodonínskou Plomu čeká za měsíc dražba. Vyvolávací cena? 96 milionů korun

Hodonín - Místo oslav sto deseti let trvání dražba. Takový osud potkal areál republikového giganta ve výrobě překližek a dýh, hodonínskou Plomu. Její tradice sahala až do roku 1907. „Společnost, která se zabývala výrobou velkoplošných materiálů ze dřeva, zlikvidovala levnější konkurence z Číny a Brazílie. Soud ji poslal do konkurzu v roce 2013,“ uvedla Klára Odehnalová z dražební společnosti Prokonzulta.

Administrativní budova v areálu firmy Ploma.Foto: internet

O práci přišlo postupně kolem osmi stovek zaměstnanců. Nyní je na prodej výrobně-skladovací areál o velikosti dvaatřiceti fotbalových hřišť v blízkosti silnice první třídy. „Úspěšný zájemce získá rozsáhlé pozemky s výhodnou polohou a perfektní dopravní dostupností. Navíc komplex budov, mezi něž patří administrativní, sklady, výrobní objekty, požární zbrojnice či čistička odpadních vod,“ vyjmenovala Odehnalová. Připomněla, že odhadní cena přesahuje sto osmdesát milionů korun. Dražit se začne poslední listopadový den na šestadevadesáti milionech. „Tato částka je pro město velmi vysoká. Určitě nás ale zajímá osud areálu a možnost jednat o části pozemku, který šlo využít pro rozvoj města, třeba pro sběrný dvůr,“ poznamenal místostarosta Vítězslav Krabička. ČTĚTE TAKÉ: Areál Plomy jde do dražby. Vyvolávací cena je 96 milionů, Hodonín by dal třetinu

