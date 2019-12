Vybírali z desítky záměrů, které před časem sami navrhli. Město na ně z rozpočtu na příští rok vyčlení dva miliony korun. Nyní úředníci upřesní náklady jednotlivých záměrů a rozhodnou, které se uskuteční. „Předpokládáme, že by se mohlo jednat o čtyři až pět projektů,“ řekl hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek.

Cena jednoho projektu se má vejít do rozpětí od padesáti tisíc do půl milionu korun. Jeden z investičních plánů cílí na velký počet majitelů psů. Na sídlišti Jihovýchod u ulic Okružní a Jižní může vzniknout hřiště pro psy. Sloužilo by pro volné venčení zvířat bez vodítka. „Takové místo mi tu pro mého pejska chybí,“ uvedla například Nikola Kolibová z Hodonína.

Hodonínští takto o investicích města v takzvaném participativním rozpočtu rozhodovali poprvé. Na radnice se sešlo celkem sedmnáct návrhů. Úředníci nakonec část z nich vyřadili. „Většinou se jednalo o lokality, které chce město v budoucnu řešit koncepčně. Jako například dětské hřiště v blízkosti pošty. Návrhy veřejnosti v těchto částech města ale vnímáme a při projednávání o jejich budoucí podobě budeme s místními určitě spolupracovat,“ dodal Ambrozek.

Vylepšíme Hodonín společně, výsledky hlasování

1. Workoutové hřiště s altánem v na ulici Polní 562 hlasů

2. Hřiště pro psy na „Jižňáku“ 488

3. Záhony lučního kvítí 352

4. Kapesní park 298

5. Bažantnice, hřiště pro nejmenší 200

6. Vstupní brána do muzea TGM 173

7. Hodonínský Street Art 123

8. Pro duše nejen cyklistů 776

9. Houpací lavice 43

10. Rozsvítit naději v rodišti T. G. Masyrky, lavička V. Havla 38