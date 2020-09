Řidiči projíždějící nebezpečnou pánovskou křižovatkou u Hodonína budou zřejmě už brzy pod dvojitým dohledem. Po strážcích zákona se na rychlost vozidel zaměří nově městští policisté, a to možná už za půldruhého měsíce.

Ilustrační foto - radar | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

O pořízení nového mobilního radaru budou rozhodovat dnes hodonínští radní. „Dříve se sice uvažovalo o úsekovém měření. To by však bylo hodně nákladně. Velice problematické by bylo i přivedení elektřiny a vyřešení pozemků,“ vysvětlil ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček.