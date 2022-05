Byť ne na ledě, ale na plátně. Pro Hodonínské to bude premiéra. „Nic takového tady nebylo. Chtěl jsem to uspořádat už v minulém roce. Jenže to nešlo, kvůli covidu, omezením a nakonec byl zrušený i světový šampionát ve Švýcarsku,“ přiblížil myšlenku Pivního festivalu na zimáku hokejový trenér Otakar Čajka, který je ředitelem pořádající městské organizace TEZA Hodonín.